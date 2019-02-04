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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إنفلونزا الخنازير تخيف أمهات

إنفلونزا الخنازير تخيف أمهات

الاثنين 04 فبراير 2019 - 20:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ام خنفرية الاثنين 04 فبراير 2019 - 20:30
مع الاسف ان الدولة تعتني بسكان المدن الكبرى فقط اما نحن في القرى اموت لبغ اموت حتى صيدلياتنا لاتتوفر على التلقيح ضد الانفلوانزا وليست اول مرة نفع في هدا المشكل وعندما نطالب به يجيلوننا انتقلوا الى باسطور وستجده هناك
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2 - أنا مكلخ الاثنين 04 فبراير 2019 - 20:50
الخوف يؤدي إلى تعطيل ملَكة التفكير...

إذا أردتَ أن تبيع "دواءً" معينّاً و بنسبة أرباح خيالية, فما عليك سوى نشر فيروس محدود الإنتشار بمنطقة معينة و استغلال التغطية الإعلامية لتخويف الناس... و لا حرج في إلصاق بعض الوفيات بالفيروس "الشبح" حتى يصدّقك المشككون...


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