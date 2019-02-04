24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مرصد يتهم نواب "البيجيدي" بـ"سرقة" فكرة المجلس الأعلى للصحة (5.00)

  2. ساكنة أحياء بمراكش تشكو "ضعف الإنارة العمومية" (5.00)

  3. الشرطة الإدارية تطلق أكبر عملية لتحرير الملك العمومي بالبيضاء (5.00)

  4. تونس تغلق مدرسة قرآنية بتهمة الاتجار في البشر (5.00)

  5. الاختطاف والاغتصاب يجرّان شخصا للقضاء بالسوالم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مجلس النواب يتبرع بالدم

مجلس النواب يتبرع بالدم

الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الثائر الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:47
البرلمانيون يتمتعون بأجور كبيرة وتسهيلات وامتيازات كبرى وتقاعد على مدى الحياة
ذون عمل مرهق. يستهترون بالشعب ويوهمنه بإنسانيتهم بتبرعهم بقطرة دم هباها الله لكل إنسان. كان الأحرى بهم التنازل عن إمتيازاتهم وتقاعدهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - محمد الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:57
من اجل المواطن الحقيقى المساعده باالدم وباجره شهريه لي كل واحد من الغرفتين الى الشعب كااعانه على تلقيح كل المواطنين في مغربنا العزيز ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - مرحبا الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:12
لما لا يتبرعون بأجر شهر لفائدة المحتاجين!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - فرحات الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:16
لتكن تبرعاتكم بما تحصلون عليه من أموال لصناديق التقاعد لسد الخصاص الفاحش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.