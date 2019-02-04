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كُتّاب وآراء
مجلس النواب يتبرع بالدم
الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الثائر الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:47
البرلمانيون يتمتعون بأجور كبيرة وتسهيلات وامتيازات كبرى وتقاعد على مدى الحياة
ذون عمل مرهق. يستهترون بالشعب ويوهمنه بإنسانيتهم بتبرعهم بقطرة دم هباها الله لكل إنسان. كان الأحرى بهم التنازل عن إمتيازاتهم وتقاعدهم
ذون عمل مرهق. يستهترون بالشعب ويوهمنه بإنسانيتهم بتبرعهم بقطرة دم هباها الله لكل إنسان. كان الأحرى بهم التنازل عن إمتيازاتهم وتقاعدهم
2 - محمد الاثنين 04 فبراير 2019 - 15:57
من اجل المواطن الحقيقى المساعده باالدم وباجره شهريه لي كل واحد من الغرفتين الى الشعب كااعانه على تلقيح كل المواطنين في مغربنا العزيز ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
3 - مرحبا الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:12
لما لا يتبرعون بأجر شهر لفائدة المحتاجين!!
4 - فرحات الاثنين 04 فبراير 2019 - 16:16
لتكن تبرعاتكم بما تحصلون عليه من أموال لصناديق التقاعد لسد الخصاص الفاحش
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