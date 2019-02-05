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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الكوميديا تتحدى السرطان

الكوميديا تتحدى السرطان

الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مسنة الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:40
اطلب من الله ان يشفيك ويشفي جميع المرضى وان يطيل عمرك حتى تصل الى ماتتمناه
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2 - جاد الثلاثاء 05 فبراير 2019 - 22:59
أشد بحرارةعلى نبل الأخ سفيان وتحديه مرض السرطان وهو اليوم يتبارى(كوميديا) من أجل من يعاني من هذا المرض القاتل وقد أثنى على الجمعية التي وقفت بجانبه ولكن لا ننسى أن الله هو الشافي والمعافي
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