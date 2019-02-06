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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلاميذ وإنفلونزا الخنازير

تلاميذ وإنفلونزا الخنازير

الأربعاء 06 فبراير 2019 - 15:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ADAM الأربعاء 06 فبراير 2019 - 16:14
بعد كل هدا سيصرح وزير قلة الصحة ان الوضعية الوبائية ببلادنا جد عادية و لا تدعوا نهاىيا للقلق لأن الدين ماتوا بسبب أنفلونزا الخنازير ليسوا بمسؤولين كبار في الدولة او احد افراد عائلاتهم بل هم فقط عينة من بوزبال او مغاربة الدرجة التانية و اسأل وزير قلة الصحة متى ستصبح الوضعية الوبائية لهدا المرض غير عادية و تدعةا للقلق هدا هو المعنى الحقيقي لاغنية في أبلادي ظلموني
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2 - متتبعة الأربعاء 06 فبراير 2019 - 17:19
اليوم ذهبت لاخذ تلقيحvaxigribبعدما نصحت به اخت هنا اخذته هي وابنها وارتاحت من الزكام العادي وغيره وثمنه72درهم ولكن اخبروني بانه مقطوع هنا في وجدة وهناك بديل له ب30الف درهم وحسب الطلب ههه استغربت للامر وخرجت من الصيدلية مقبلة بكل اصرار على اخذ الحلبة والزعتر والحامض والثوم النيء لانهم يقوون المناعة
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