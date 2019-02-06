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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أنفلونزا وكمامات طبية

أنفلونزا وكمامات طبية

الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:30

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1 - oujdi libre الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:50
مفهمتش أنا هاد الناس عايشين معانا في المغرب ولا بلاد آخر كيقولك هادي غير إشاعة و السي شريف راه الناس كتموت كل نهار بسبب عاد الفيروس القاتل للدولة كتقول باللي راه عادي إوى الله يعطينا وجهكم قاسح
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