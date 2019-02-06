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كُتّاب وآراء
تضامنا مع السترات الصفراء
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مهاجر الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:18
أودي سيرو ديوها في مشاكلكم وخليو عليكم الشعب الفرنسي راه قاد بي شغلو.
2 - محمدالمغربي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:37
الحماق ۔الفرنسيس قادين بشغلهم وهادوك راه مستعمرين وشعبهم تاياكل خيرات المغاربة
3 - منير الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:42
ومنين كانت فرنسا كتقتل فالمغاربة او كتحيد الاراضي لمغاربة ...فين كان التضامن ديال الشعب الفرنسي ؟اش من زريعة نتما ؟ ديال القنب ؟
4 - مواطنة الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:43
اوى مجبرت منقلكم وصافي الله يعطيكم العز أما الذل راكم فيه .... شوهتو براسكم وقفو غير مع ولاد بلادكم لي كنسمعو كل نهار كاين الناس بقت لكم غير فرنسا فرنسا قادة بشغولها.... وديوها في خوتكم لي كيموتو حداكم
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