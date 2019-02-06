24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. تسعة آلاف مستفيد من المساعدة القضائية بالمملكة (5.00)

  2. السعودية ترفض تحمل مسؤولية مشاكل حجاج مغاربة (5.00)

  3. الحكومة تتجه نحو تقنين الرسوم "المتوحشة" للتعليم الخصوصي (5.00)

  4. اليابان تبدأ إعدام آلاف الخنازير بعد تفشي الكوليرا (5.00)

  5. ديون مطارات المملكة تثير التخوفات .. العوفير يبرز حجم التحديات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تضامنا مع السترات الصفراء

تضامنا مع السترات الصفراء

الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مهاجر الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:18
أودي سيرو ديوها في مشاكلكم وخليو عليكم الشعب الفرنسي راه قاد بي شغلو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - محمدالمغربي الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:37
الحماق ۔الفرنسيس قادين بشغلهم وهادوك راه مستعمرين وشعبهم تاياكل خيرات المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - منير الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:42
ومنين كانت فرنسا كتقتل فالمغاربة او كتحيد الاراضي لمغاربة ...فين كان التضامن ديال الشعب الفرنسي ؟اش من زريعة نتما ؟ ديال القنب ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - مواطنة الأربعاء 06 فبراير 2019 - 18:43
اوى مجبرت منقلكم وصافي الله يعطيكم العز أما الذل راكم فيه .... شوهتو براسكم وقفو غير مع ولاد بلادكم لي كنسمعو كل نهار كاين الناس بقت لكم غير فرنسا فرنسا قادة بشغولها.... وديوها في خوتكم لي كيموتو حداكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.