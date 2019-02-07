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كُتّاب وآراء
مستقبل الإسبانية بالمغرب
الخميس 07 فبراير 2019 - 15:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - حسن الغنيمي الخميس 07 فبراير 2019 - 15:28
قبل 4 قرون كانت اللغة العربية هي السائدة في اسبانيا و اوربا و هي لغة العلم و الفلسفة و الجغرافية و الري و الفلك و الشرع و القانون و الادب و الشعر و الرياضيات و التاريخ و العمارة و البناء...اليوم كل شيئ انقلب...فماذا وقع؟ حتى المغاربة يفقدون لغتهم و يتكلمون فيما بينهم لغة اجنبية...اذا كان المغاربة يتكلمون فيما بينهم بلغة اجنبية فين هو الانفتاح هنا؟؟؟ كل شيئ يمشي بالمقلوب في المغرب..ما العمل؟ هو تجذير العلوم العصرية لغتنا اليومية و هذا ليس معجزة...و الا فالعجز و الفشل الابدي...كل شعوب الارض تتكلم و تنقل و تترجم من شعوب اخرى الخ
2 - الحقيقة الخميس 07 فبراير 2019 - 15:51
اللغة العربية هي اللغة الوحيدة التي حباها الله تعالى بنصره هذه الحقيقة فكما اننا نتسارع في تعلم لغات العالم فالغرب كذلك وأمريكا يرسلون اىبناءهم إلى المغرب لتعلم اللغة العربية وإسرائيل جل شعبها يتكلم اللغة العربية الفصحى فتعلم اللغات المختلفة أصبح ضروريا في هذا العصر
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