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كُتّاب وآراء
قتل شرطي ببني ملال
الخميس 07 فبراير 2019 - 16:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ماريا الخميس 07 فبراير 2019 - 16:51
الإعدام الإعدام للمجرمين الإعدام الإعدام الإعدام للقتلة المجرمين ولا عطف عليهم
2 - محمد سليماني الخميس 07 فبراير 2019 - 16:53
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك
3 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 17:00
إن لله و إنا إليه راجعون ! اللهم ارحمه و أسكنه فسيح جناتك و ألهم ذويه الصبر و السلوان.
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