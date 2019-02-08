24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/02/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الاستياء يرافق منع فنانين مغاربة من دخول هولندا
- شركات دولية تتنافس على صفقة النقل العمومي بالدار البيضاء
- السلطات تتصدى للدعارة والمخدرات بقلعة مكونة
- الحذر يشوب ترميم معلمة "بلاصا طورو" بطنجة
- الإدريسي يعود إلى المغرب الفاسي بمفوّض قضائي
حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات (5.00)
مؤشر "الأمن السيبراني" يضع المغرب في المركز الـ25 عالميا (5.00)
ْشاهد يتهم الحواص بـ"الابتزاز" .. و"مول 17 مليار": جَايْ حَافظ (5.00)
مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ (5.00)
المغاربة يقبلون على اللغة الإسبانية ومعاهد ثربانتس تتوسع بالمملكة (5.00)
- "ادفنوني بجوار أمي".. وصية منتحر قاصر بفاس - (80)
- الملك يأمر بتجنيد 10 آلاف شاب ويعين ولاة وعمالا وسفراء جددا - (75)
- حكم قضائي يُعوّض مغربياً بمليوني سنتيم بسبب تأخر القطارات - (68)
- برلمانيون: وضعية الزفزافي جيدة .. وظروف مُعتقلي الريف نموذجية - (56)
- مصدر مسؤول: عدد "شهداء الصحراء" لا يتعدّى 5 آلاف مغربيّ - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكتب المستعملة بمراكش
الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:05