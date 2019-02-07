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كُتّاب وآراء
حادثة سير خطيرة بالرباط
الخميس 07 فبراير 2019 - 20:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - حافلة الموت الخميس 07 فبراير 2019 - 21:03
أغلبية سائقي الحافلات المدرسية لا يحترمون قوانين المرور و يبالغون في السرعة حتى في الازقة الضيقة رغم أنهم مؤتمنون على أرواح الاطفال...لردعهم يجب وضع كاميرات داخل الحافلات المدرسية لتسجل سرعة تحركاتهم.
2 - ADAM الخميس 07 فبراير 2019 - 21:17
مع الأسف هناك بعض سائقي حافلات النقل المدىسي لا يحترمون قانون السير نهائيا أعتقادا منهم أن لهم حق الأسبقية بالأضافة الى التوقف المفاجئ دون إعطاء اي أشارة على دلك بمعني أستعمال السينيال لكن بدلا من دلك تعلق على الحافلة مىصق مكتوب علية جملة وقوف متكرر هده ايضا عند أصحاب سيارة الاجرة يجب على المؤسسة طرد السائق لأنه يشكل خطر على حياة التلاميد بطريقة سياقته و تحميله مسؤولية أصلاح ما تعرضت له الحافلة و كدلك تعويض الجرح
3 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الخميس 07 فبراير 2019 - 21:21
ما يخيفني كأب كثرة حوادث النقل المدرسي ، انها تذكرني بالحادثة سير التي وقعت لابنتي وهي على متن النقل المدرسي رغم انها كانت خفيفة والحمد لله الا ان الامها لازالت قائمة عندي ولحد الساعة وكلما رأيت اللون الأصفرعلى الطريق الا واطلب السلامة للتلاميذ والتلميذات . على سائقي النقل المدرسي الانتباه وعدم السرعة داخل المدار الحضري . كما يجب عدم تشغيل الاشخاص الذين يفوق اعمارهم ال 60 سنة ويجب عرض كل من السائق والمرافقة للفحوصات الدورية حفاظا على سلامة اطفالنا، مع جعل كرسي لكل تلميذ، دون اغفال حزام السلامة .
أقف هنا ، رفقتكم السلامة والسلام عليكم ورحمة الله .
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
أقف هنا ، رفقتكم السلامة والسلام عليكم ورحمة الله .
عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
4 - ابن البلدة الخميس 07 فبراير 2019 - 21:32
بالنسبة لسيارة النقل المدرسي يشكل استمرار العمل بالتوقيت الصيفي احد الاسباب الاساسية لمثل هذه الحوادث لان السائق لا يتوفر على متسع من الوقت يتيح له السياقة بالتأني والوصول الى المؤسسة في الوقت المحدد
5 - رأي الخميس 07 فبراير 2019 - 21:37
تهور سائقي النقل المدرسي يسبب للأطفال انزعاجا سواء في الذهاب أو الإياب !!! همهم الوحيد هو أفرغ الحافلة في أقرب وقت ممكن . على أصحاب المدارس مراقبة السائقين بتخصيص تكوين مستمر حتى تتم محاصرة هؤلاء المتهورين .
6 - براءة أطفال الخميس 07 فبراير 2019 - 21:42
لم أشاهد الفيديو ولكن يجب على المدارس الخاصة تشديد إجراءات توظيف السائقين واختيار دووا كفاءة مهنية عالية وإجراء اختبار بسيكولوجي لهم بدل ت
7 - إبراهيم امريرت الخميس 07 فبراير 2019 - 21:46
وشحال فيهم ديال الفضول في هاد المغاربة كتلقاهم كيفهموا في كولشي في الحوادث في السياسة في السياقة في الفلاحة في الكرة في الانتخابات في الهدرة وزيد وزيد باز
8 - ساءق حافلة الخميس 07 فبراير 2019 - 21:56
ساءقي سيارات النقل المدرسي هم اول من يلام واخر من يعطاه حقة ألاتعرفون انه يتقاضى2000 درهم للشهر وليس له تغطية صحية وهو ملزم بان يسرع لان هناك تلاميذ بنتضرونه وإلافالطرد من العمل ينتظره والبديل موجد فهناك المتقاعدون في الانتضار
9 - عزوز الخميس 07 فبراير 2019 - 21:57
ارباب المؤسسات الخاصة يتحملون المسؤولية الكاملة نظرا لاعتمادهم على سائقين من فئة خاصة. لأن اغلبهم متقاعدون(عسكريون) كي يتجنبوا مطالب الدفع فالتعاضديات والتعويضات على الابناء والتقاعد و و.. لتكون الاجرة المدفوعة لهم ضعيفة ومعفية من التكاليف المذكورة..ولا يهمهم الاعتماد مثلا على ذوي الخبرات او الشباب او السائق المسؤول والرزين...!!؟ هاد لبلاد غير الله يجي من جهتها
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