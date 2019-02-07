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كُتّاب وآراء
قصة انتحار طفل بفاس
الخميس 07 فبراير 2019 - 21:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - من تخوم الريف الهولندي الخميس 07 فبراير 2019 - 21:26
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا يا أختاه، لماذا تشرحين كيف انتحر هذا الصبي. الحالة كتخلع و كولشي على سبة و كاينين لي باغين إعرفو كيدار حتا نتحر غير ب سمطة ...
هذا من جانب، من جانب آخر لا أدري لم نحن معشر الذكور نحمل قلوبا سوداء إلى هذه الدرجة؟ الحمد لله أن هناك مخلوقا آخر اسمه 'المرأة'، تحمل في طياتها قلبا حقيقيا أما قلوبنا نحن فهي من بلاستيك، إلا من رحم ربي.
لا يا أختاه، لماذا تشرحين كيف انتحر هذا الصبي. الحالة كتخلع و كولشي على سبة و كاينين لي باغين إعرفو كيدار حتا نتحر غير ب سمطة ...
هذا من جانب، من جانب آخر لا أدري لم نحن معشر الذكور نحمل قلوبا سوداء إلى هذه الدرجة؟ الحمد لله أن هناك مخلوقا آخر اسمه 'المرأة'، تحمل في طياتها قلبا حقيقيا أما قلوبنا نحن فهي من بلاستيك، إلا من رحم ربي.
2 - titima الخميس 07 فبراير 2019 - 21:26
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الضمير مكينش معرفاتش بلي كما تودين تدان الله يرحمو و يغفر ليه
3 - مقهور في صغره الخميس 07 فبراير 2019 - 21:31
حقيقة أبكاني هذا الطفل دما. عمري الأن أكثر من 30 سنة بصراحة كنت لألقى نفس مصيره في صغري لولا الأقدار. أيضا عشت المرارة في صغري مع زوجة أبي بعد وفاة والدتي. نعم إنها الحكرة والظلم والعذاب فالحياة.
رسالتي الى جميع الأباء الذين بذمتهم أيتام. أحضيو ولداتكم راه المسرحية والتمثيل الذي تجيده النساء هو السبب. أ لي كيلقى مسرحية وكيبدا يخبط فوليداتو راك مسؤول قدام الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راه الوليدات كيدوزو النهار بدون أكل ولا شرب. راه فاش كتكونوا فالخدمة ولداتكم كيطحنوا. والطفل لصغره دغيا تلقا ليه الحل قدام باه وتبان هي الضحية.
أما هاد السيدة لي وصلات اليتيم إلى تلك الحالة فجزائها وزوجها عند الله.
رسالتي الى جميع الأباء الذين بذمتهم أيتام. أحضيو ولداتكم راه المسرحية والتمثيل الذي تجيده النساء هو السبب. أ لي كيلقى مسرحية وكيبدا يخبط فوليداتو راك مسؤول قدام الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. راه الوليدات كيدوزو النهار بدون أكل ولا شرب. راه فاش كتكونوا فالخدمة ولداتكم كيطحنوا. والطفل لصغره دغيا تلقا ليه الحل قدام باه وتبان هي الضحية.
أما هاد السيدة لي وصلات اليتيم إلى تلك الحالة فجزائها وزوجها عند الله.
4 - تورية الخميس 07 فبراير 2019 - 21:33
الله ياخذ الحق في كل من يظلم الاطفال ويتسبب لهم في عقد نفسية تؤثر عليهم مدى الحياة.
5 - عبد الاله الخميس 07 فبراير 2019 - 21:35
لا حول و ل فوة الا بالله .اللهم إنا نسألك أن تذيق هاته المرأة أضعاف ما ذاقه الطفل اليتيم.و لكن أين الزوج .ألم يبق رجال فوق هاته الأرض. وكما يقول المثل.الامات الأب توجد الركبة.والاماتت الأم توجد العتبة.
6 - مواطنة الخميس 07 فبراير 2019 - 21:36
فين كونتي منين مان كيتعدب علاش معلمتيش علاش مهضرتوش حتى مات عاد كطلبي بحقو اي حق حقو عند الله
7 - صلاح الدين الخميس 07 فبراير 2019 - 21:37
ياربي السلامة كل نهار ولينا كنسمعوا خبار فشكل
باش واحد عندوا 12 سنة إشنق راسوا ويخلي رسالة معبرة بحال هاذه .....بدون تعليق
باش واحد عندوا 12 سنة إشنق راسوا ويخلي رسالة معبرة بحال هاذه .....بدون تعليق
8 - أمال الخميس 07 فبراير 2019 - 21:38
لاحول ولا قوة الا بالله الإرهاب النفسي أكثر وطأة من أي جريمة أخرى .
9 - مغربي الخميس 07 فبراير 2019 - 21:51
كالك كاينيين بنات الناس خلي وليداتك مع بنات الناس وشوف شنو يوقاع لهم .....الطفل الله يرحمو وزوجة الاب الله ياخد فيها الحق
10 - Maman qui a des voisins الخميس 07 فبراير 2019 - 21:59
Oui je trouve que c une honte de voir le vrai visage des voisins trop curieux qui ne perdent rien pour salir ceux qui habitent tt près d'eux surtout les femmes qui guettent les voisins.
Celle- qui raconte maintenant qu'a-t-elle fait pour venir en aide à un adolescent en pleine crise
Que la cible soit sa propre mère ou sa belle -mère,il aurait agi pareil
De grâce c 'était un ado en conflit avec lui m
Et le fait de voir sa mère remplacée par une autre accentuait certainement le conflit.
Il est mort car il s'est suicidé allah ysmah lih mais sa belle -mère rbbi ytwallaha wi sa3dha fhad dorouf lli katdouz mnha.
Elle n 'avait pas fait le bon choix peut-être ,celui de s'être mariée avec un veuf qui avait 2
adolescents .Ne jugez pas et n 'essayez pas d'enfoncer les autres .Vous n 'êtes pas aptes pour le faire.Cette femme qui témoigne n'a pas à se
. mêler des ménages des voisins,voilà
Celle- qui raconte maintenant qu'a-t-elle fait pour venir en aide à un adolescent en pleine crise
Que la cible soit sa propre mère ou sa belle -mère,il aurait agi pareil
De grâce c 'était un ado en conflit avec lui m
Et le fait de voir sa mère remplacée par une autre accentuait certainement le conflit.
Il est mort car il s'est suicidé allah ysmah lih mais sa belle -mère rbbi ytwallaha wi sa3dha fhad dorouf lli katdouz mnha.
Elle n 'avait pas fait le bon choix peut-être ,celui de s'être mariée avec un veuf qui avait 2
adolescents .Ne jugez pas et n 'essayez pas d'enfoncer les autres .Vous n 'êtes pas aptes pour le faire.Cette femme qui témoigne n'a pas à se
. mêler des ménages des voisins,voilà
11 - Jamal suede الخميس 07 فبراير 2019 - 21:59
اغلبية المغربيات في مكان هده المخلوقة يعملن المثل ، لان التربية من الأساس مبنية على العنف والتعنيف والكره والبغض وفاقد الشيء لا يعطيه ، النساء من بداية العلاقة الزوجية يبنين في عقلهم أعداء وهمين من الأساس أولا العجوزة وأهل الزوج وكل يأتي من دمه ، تريد الزوج مقطوع من الشجرة ربما أغلبية النساء خلقن مشاكل في ليلة العرس فكيف في مسيرة الحياة الزوجية ؟ أما مسألة أولاد الرجل من الزوجة الأولى فحدث ولا حرج حتا وان كان الولد لا يحرك ساكنا مشلول سوف تعنفه إشد العنف ، العربيات بصفة عامة كثلة من الموبيقات والكره والحقد والعنف وكل الشرور ، والله على ما أقول شهيد الأوربية لن تعامل أولاد زوجها بالكره والحقد والعنف
12 - غزلان العرايشية الخميس 07 فبراير 2019 - 22:06
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبيا الله ونعمة الوكيل الله يرحمه ويغفر له حق عند الله سبحانه وتعالى
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