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كُتّاب وآراء
ذكرى وفاة الخطابي
الخميس 07 فبراير 2019 - 23:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عابر سبيل الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:16
رحم الله المجاهد الخطابي وادخله فسيج جناته، رجل مناضل اعترف به العالم ولكن انكره وطنه ونسيه واهمل تاريخه الذي ألهم العديد من الكتاب والجامعات والمعاهد عبر العالم.
2 - موحى الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:20
أين ذكرى إستشهاد محى وأحمو الزياني المقاوم البطل الذي أستشهد وهو يحارب المستعمر و رفض المساومة والمفاوضة و إستمر يحارب ضد جيش مدجج بأحدث الأسلحة وفي الأخير فضل الشهادة على الهروب أو الإستسلام ، إنه موحى وأحمو الزيانى المغربي صاحب إما النصر أو الشهادة قولا وفعلا .
3 - القنيطري الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:46
المجاهد المغربي العضيم أسد الريف الذي هزم الجيوش الإسبانية الصليبية في ذلك اليوم من أيام الله في معركة أنوال المضفرة وكان معه 3 ألاف مقاتل ضد جيش من 18عشر ألف جندي إسباني ومرتزقة صليبيون أوروبيون وكانت هزيمة منكرة ومقتله عضيمه للإسبان حيث قتل وجرح من الإسبان أكثر من 13ألف جندي وقتل من المجاهدين ألف شيهد فرحم الله هاد القاءد المجاهد الفد الصنديد مولاي محند عبد الكريم الخطابي رحمه الله
4 - Mohamed الجمعة 08 فبراير 2019 - 00:47
العالم لا يعرف جريمة ضد الإنسانية غير الهجوم النووي على هيروشيما وناجازاكي، اما مافعله الأسبان و الفرنسيين في حق المسلمين في شمال المغرب .. صفحة مطويه!
حيث بعد فشل اسبانيا وفرنسا ضد المسلمين و عبد الكريم الخطابي الذي اباد جيوشهم ، ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية وهي رمي أسلحة كيماوية تسببت في اصابة الاهالي بالعمى و الحروق والسرطان ...
فجيش المسلمين 20 ألفا، و الصليبيون نصف مليون معهم الطائرات و السفن والأسلحة التي هزموا بها ألمانيا وإيطاليا والدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ، و رغم ذلك لم يستطعيو ان يهزمو الخطابي ، لهذا اتجه المجرمون الصليبيون نحو سلاح الدمار الشامل كخيار اخير بعد عجزهم وأهم الأسلحة الكيماوية التي استخدمت ، غاز الخرذل Ypérite والفوسجين Phosgène وغيرهما من الغازات السامة والخانقة الأخرى... ا
و قصف المدنيين في الأسواق و المدن والقرى بواسطة المدفعية و القنابل الكيماوية التي كانت تلقيها الطائرات الاسبانية والفرنسية علما أن طيارين أمريكيين شاركوا إلى جانب قوات التحالف..
حيث بعد فشل اسبانيا وفرنسا ضد المسلمين و عبد الكريم الخطابي الذي اباد جيوشهم ، ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية وهي رمي أسلحة كيماوية تسببت في اصابة الاهالي بالعمى و الحروق والسرطان ...
فجيش المسلمين 20 ألفا، و الصليبيون نصف مليون معهم الطائرات و السفن والأسلحة التي هزموا بها ألمانيا وإيطاليا والدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ، و رغم ذلك لم يستطعيو ان يهزمو الخطابي ، لهذا اتجه المجرمون الصليبيون نحو سلاح الدمار الشامل كخيار اخير بعد عجزهم وأهم الأسلحة الكيماوية التي استخدمت ، غاز الخرذل Ypérite والفوسجين Phosgène وغيرهما من الغازات السامة والخانقة الأخرى... ا
و قصف المدنيين في الأسواق و المدن والقرى بواسطة المدفعية و القنابل الكيماوية التي كانت تلقيها الطائرات الاسبانية والفرنسية علما أن طيارين أمريكيين شاركوا إلى جانب قوات التحالف..
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