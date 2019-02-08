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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دور الكمامات في الوقاية

دور الكمامات في الوقاية

الجمعة 08 فبراير 2019 - 14:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Laloli الجمعة 08 فبراير 2019 - 14:30
مع كامل إحترامي للدكتور ليست كل الكمامات تحمي من فيروسات الإنفلوانزا، الكمامات التي تحمي من الفيروس تسمى كمامات N95 وهي جد فعالة خصوصا إذا ثم إرتداؤها بطريقة صحيحة، أما الكمامات العادية فهي لا تحبس الفيروسات لأن الفيروس حجمه صغير جدا جدا زيادة على أنها تتلف بسرعة بسبب رداد اللعاب و الرطوبة الخارجة من الفم.
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2 - المغرب المغرب الجمعة 08 فبراير 2019 - 14:34
تبارك الله على الدكتور والله يجازيك بيخير . بصراحة كيتكلم بطلاقة وكلامه مفيهش الدخول والخروج الله يجازيه بيخير والله يشافي جميع المرضى و يعافي الجميع من هذا المرض الفتاك
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