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كُتّاب وآراء
تشميع بيوت العدل والإحسان
الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - amaghrabi الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:45
العدل والإحسان والاخوان المسلمين والوهابيين السلفيين من صلبهم خرجت القاعدة والواعش والانصار الإرهابية والفكر المتشدد الذير يعتمد العنف والكراهية والحقد والانانية وسفك دماء الاخرين ومعادات جميع المختلفين من يهود ومسيحيين وشيعة واحمديين وحتى المذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والشافعية فيعترفون فقط بمذهب امام احمد واحفاده من البخاري وابن تيمية وابن القيم الجوزية ومحمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي الدموي المتزمت,فيا ليت دولتنا المحترمة تضع اقفالا من فولاذ لاوكار هؤلاء المتومتين المتخلفين
2 - عريبان الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:45
والله لو عرفت الدولة ان جمعيتكم يرجى من وراءها الخير للشعب المغربي والنظام بصفة عامة ما اقدم هذا الأخير على حل جمعيتكم وتشميع مقراتكم. فالشعب المغربي محتاج لسياسيين مؤهلين قادرين على إخراجه من الظلمات إلى النور وليس العكس. انتهى الكلام
3 - حنتريز الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:57
أقسم بالله أن البلاد ام ولم يتحكم فيها المنتخبون متل بنكران او العثماني
لوكان كيتحكمو في زمام امور البلاد. هم ادرا وأعلم أن هذه الجماعة الإسلامية لا تشكل ولن تشكل خطر علا البلاد ولاكن البلاد يحكمها العفاريت منذ زمن طويل
لوكان كيتحكمو في زمام امور البلاد. هم ادرا وأعلم أن هذه الجماعة الإسلامية لا تشكل ولن تشكل خطر علا البلاد ولاكن البلاد يحكمها العفاريت منذ زمن طويل
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