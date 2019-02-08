24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:1613:4716:4219:0820:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟ (5.00)

  2. بنعبد القادر يطلق "بوابة للشكايات" من أبيدجان (5.00)

  3. رؤساء شركات التنمية يحضرون "مجلس البيضاء" (5.00)

  4. "الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)

  5. ذكرى وفاة الخطابي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تشميع بيوت العدل والإحسان

تشميع بيوت العدل والإحسان

الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:15

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - amaghrabi الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:45
العدل والإحسان والاخوان المسلمين والوهابيين السلفيين من صلبهم خرجت القاعدة والواعش والانصار الإرهابية والفكر المتشدد الذير يعتمد العنف والكراهية والحقد والانانية وسفك دماء الاخرين ومعادات جميع المختلفين من يهود ومسيحيين وشيعة واحمديين وحتى المذاهب الثلاثة المالكية والحنفية والشافعية فيعترفون فقط بمذهب امام احمد واحفاده من البخاري وابن تيمية وابن القيم الجوزية ومحمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابي الدموي المتزمت,فيا ليت دولتنا المحترمة تضع اقفالا من فولاذ لاوكار هؤلاء المتومتين المتخلفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - عريبان الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:45
والله لو عرفت الدولة ان جمعيتكم يرجى من وراءها الخير للشعب المغربي والنظام بصفة عامة ما اقدم هذا الأخير على حل جمعيتكم وتشميع مقراتكم. فالشعب المغربي محتاج لسياسيين مؤهلين قادرين على إخراجه من الظلمات إلى النور وليس العكس. انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - حنتريز الجمعة 08 فبراير 2019 - 18:57
أقسم بالله أن البلاد ام ولم يتحكم فيها المنتخبون متل بنكران او العثماني
لوكان كيتحكمو في زمام امور البلاد. هم ادرا وأعلم أن هذه الجماعة الإسلامية لا تشكل ولن تشكل خطر علا البلاد ولاكن البلاد يحكمها العفاريت منذ زمن طويل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.