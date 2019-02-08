24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/02/2019
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:49
|08:16
|13:47
|16:42
|19:08
|20:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الطالعة الصغيرة .. زقاق عتيق ينبض بعبق التاريخ ونفائس فاسية
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
- ما هي دلالة هجرة الأدمغة من المغرب؟
- أنا لست روائيا فاشلا
- حب على ضفاف البحر الأزرق
"تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)
"الاتحاد الاشتراكي" يدعو إلى إرساء نموذج تنموي مندمج ومنصف (5.00)
- وزارة الخارجية تلتزم الصمت أمام توتر العلاقات المغربية السعودية - (106)
- عوائق التصنيع العسكري بالمغرب .. المخطط الهيكلي وحرب الصحراء - (74)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (65)
- "القطار المغاربي" يقلص مدة السفر ويؤهل السكك ببلدان المنطقة - (46)
- الجماعة: تشميع البيوت "خطة استفزازية" .. والتبريرات "ترّهات مخزنية" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أستاذة تعنف طفلة
الجمعة 08 فبراير 2019 - 22:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - القنيطري الجمعة 08 فبراير 2019 - 23:08
أستاذ او معلم أو حتى أي رجل او إمرأه إلا ضرب او تعدى على طفل ضعيف مثل هاذ البنية مسكينة فهو مجرم حكار حكار حكار لايستحق الشفقة ويجب أن يعاقب بالسجن كيف مكان الطفلة خط أحمر
2 - م المصطفى الجمعة 08 فبراير 2019 - 23:31
إذا كان أمر ضرب هذه الطفلة صحيحا، فما تقوم به هذه الأستاذة مخالف لقواعد التربية ومرفوض كل الرفض.
نقطة أخرى هي أنه في اعتقادي الخاص، لا يمكن تصديق ما قيل عن مدير المدرسة من تعامل مع هذه الأسرة.
ومن خلال ما سمع في هذا الشريط، يتضح جليا بان هذه الأسرة لا تقتصر في زيارتها لهذه المدرسة على الوالدين فقط، بل تتعدى ذلك ليشمل أفراد أخرين للعائلة، وهذا شكل نوعا من التحفظ من طرف مدير المدرسة.
وخلاصة القومل، إن كانت ادعاءات هذه الأسرة صحيحة فلتتقدم بشكاية لنيابة التعليم أو للأكاديمية، وهي التي يمكنها الحسم النهائي في هذه القضية.
نقطة أخرى هي أنه في اعتقادي الخاص، لا يمكن تصديق ما قيل عن مدير المدرسة من تعامل مع هذه الأسرة.
ومن خلال ما سمع في هذا الشريط، يتضح جليا بان هذه الأسرة لا تقتصر في زيارتها لهذه المدرسة على الوالدين فقط، بل تتعدى ذلك ليشمل أفراد أخرين للعائلة، وهذا شكل نوعا من التحفظ من طرف مدير المدرسة.
وخلاصة القومل، إن كانت ادعاءات هذه الأسرة صحيحة فلتتقدم بشكاية لنيابة التعليم أو للأكاديمية، وهي التي يمكنها الحسم النهائي في هذه القضية.
3 - momocher الجمعة 08 فبراير 2019 - 23:35
آباء آخر الزمان الأم لا حول ولا قوة الا بالله
4 - أناس السبت 09 فبراير 2019 - 00:15
الطفولة خط أحمر ولي تعدى على طفل فهو مجرم حكار حكار حكار لايستحق الشفقة ويجب أن يعاقب بالسجن
5 - منال السبت 09 فبراير 2019 - 00:19
لا حول ولا قوة الا بالله. بحال هاد المعلمين لي تضربوا الاطفال الصغار هم في الحقيقة مرضى نفسيين وينفسون عن عقدهم في هؤلاء الاطفال الابرياء. هنا في المانيا مكاينش لي يقدر احط يدوا على الاطفال, القانون صارم في هاد الخصوص. والاطفال تطلعوا عندهم واثقين من نفسهم ومتوازنين نفسيا ومبدعين. حنا لي فيه شي مرض اخرجوا في لي ضعف منو. الله اخليكم بالخلا.
على العموم نيابة التعليم أو للأكاديمية هي التي يمكنها الحسم النهائي في هذه القضية.
على العموم نيابة التعليم أو للأكاديمية هي التي يمكنها الحسم النهائي في هذه القضية.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5