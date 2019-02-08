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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أستاذة تعنف طفلة

أستاذة تعنف طفلة

الجمعة 08 فبراير 2019 - 22:17

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - القنيطري الجمعة 08 فبراير 2019 - 23:08
أستاذ او معلم أو حتى أي رجل او إمرأه إلا ضرب او تعدى على طفل ضعيف مثل هاذ البنية مسكينة فهو مجرم حكار حكار حكار لايستحق الشفقة ويجب أن يعاقب بالسجن كيف مكان الطفلة خط أحمر
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4
2 - م المصطفى الجمعة 08 فبراير 2019 - 23:31
إذا كان أمر ضرب هذه الطفلة صحيحا، فما تقوم به هذه الأستاذة مخالف لقواعد التربية ومرفوض كل الرفض.
نقطة أخرى هي أنه في اعتقادي الخاص، لا يمكن تصديق ما قيل عن مدير المدرسة من تعامل مع هذه الأسرة.
ومن خلال ما سمع في هذا الشريط، يتضح جليا بان هذه الأسرة لا تقتصر في زيارتها لهذه المدرسة على الوالدين فقط، بل تتعدى ذلك ليشمل أفراد أخرين للعائلة، وهذا شكل نوعا من التحفظ من طرف مدير المدرسة.
وخلاصة القومل، إن كانت ادعاءات هذه الأسرة صحيحة فلتتقدم بشكاية لنيابة التعليم أو للأكاديمية، وهي التي يمكنها الحسم النهائي في هذه القضية.
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3 - momocher الجمعة 08 فبراير 2019 - 23:35
آباء آخر الزمان الأم لا حول ولا قوة الا بالله
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4 - أناس السبت 09 فبراير 2019 - 00:15
الطفولة خط أحمر ولي تعدى على طفل فهو مجرم حكار حكار حكار لايستحق الشفقة ويجب أن يعاقب بالسجن
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5 - منال السبت 09 فبراير 2019 - 00:19
لا حول ولا قوة الا بالله. بحال هاد المعلمين لي تضربوا الاطفال الصغار هم في الحقيقة مرضى نفسيين وينفسون عن عقدهم في هؤلاء الاطفال الابرياء. هنا في المانيا مكاينش لي يقدر احط يدوا على الاطفال, القانون صارم في هاد الخصوص. والاطفال تطلعوا عندهم واثقين من نفسهم ومتوازنين نفسيا ومبدعين. حنا لي فيه شي مرض اخرجوا في لي ضعف منو. الله اخليكم بالخلا.
على العموم نيابة التعليم أو للأكاديمية هي التي يمكنها الحسم النهائي في هذه القضية.
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