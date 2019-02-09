24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/02/2019
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:15
|13:47
|16:42
|19:09
|20:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- جليلة التلمسي تواجه مرميد
- حجز 19 كيلوغراما من مخدر الشيرا في باب سبتة
- صلاح نيازي في بيت ياسين
- قادة أحزاب يطالبون بوتفليقة بالترشح للانتخابات
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء
"تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء (5.00)
"بليد رانر 2049" .. هكذا ترسم أفلام الخيال العلمي معالم المستقبل (5.00)
"رايتس ووتش" تطالب بالإفراج عن شاب مغربي متابع بـ"إهانة المملكة" (5.00)
- بنكيران: لم أساند ماء العينين بـ"الرومي".. والملكية البرلمانية خطر - (104)
- عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة - (99)
- البراهمة: المغرب أخطأَ مع فنزويلا .. ونزاع الصحراء بيد الأمم المتحدة - (78)
- "تغوّل" سائقي سيارات الأجرة يُعكّر صفو تنقلات ساكنة الدار البيضاء - (67)
- العثماني: المملكة محسودة .. المغاربة مدعوّون إلى الاعتزاز بالوطن - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دفن ضابط شرطة في فاس
السبت 09 فبراير 2019 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - red 1 السبت 09 فبراير 2019 - 13:28
اللهم ارحمه رحمة واسعة حقا هدا هو شهيد الواجب ... صراحة انه لشيء يدمع القلب اننا ما زلنا نشهد مثل هده التهورات والسلوكيات الخارجة عن القانون من طرف اشخاص منحرفين نتيجة اللاوعي واللامبالاة والتي دائما ما يكون لها اثر سلبي على حياة الاخرين او على المجتمع ككل ... الله يلطف وصافي
2 - ابن الشعب السبت 09 فبراير 2019 - 13:44
اه يا دنيا لا قيمة لكي ولا جدوى من الاهتمام بكي فمهما تعبنا ومهما فرحنا ومهما وصلنا فلا يعني دلك أي شيء فمجرد ان تحين ساعتك يتبخر اي شيء إلا حاجة واحدة وهي العمل الصالح ان كان موجودا فاللهم أشرنا مسلمين أمنيين والحقنا بالصالحين .
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2