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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دفن ضابط شرطة في فاس

دفن ضابط شرطة في فاس

السبت 09 فبراير 2019 - 12:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - red 1 السبت 09 فبراير 2019 - 13:28
اللهم ارحمه رحمة واسعة حقا هدا هو شهيد الواجب ... صراحة انه لشيء يدمع القلب اننا ما زلنا نشهد مثل هده التهورات والسلوكيات الخارجة عن القانون من طرف اشخاص منحرفين نتيجة اللاوعي واللامبالاة والتي دائما ما يكون لها اثر سلبي على حياة الاخرين او على المجتمع ككل ... الله يلطف وصافي
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3
2 - ابن الشعب السبت 09 فبراير 2019 - 13:44
اه يا دنيا لا قيمة لكي ولا جدوى من الاهتمام بكي فمهما تعبنا ومهما فرحنا ومهما وصلنا فلا يعني دلك أي شيء فمجرد ان تحين ساعتك يتبخر اي شيء إلا حاجة واحدة وهي العمل الصالح ان كان موجودا فاللهم أشرنا مسلمين أمنيين والحقنا بالصالحين .
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