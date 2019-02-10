24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/02/2019
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:14
|13:47
|16:43
|19:10
|20:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- فريق طبي مغربي يجري عمليتين لقسطرة القلب
- شاعر افريقي يُرْبكُ لجنةَ التحكيم بمسابقة أمير الشعراء!
- السجل الاجتماعي الموحد.. حتى لا ننسى الإعاقة والفقر
- الدعم المخصص للبوطان والسكر يلتهم 1550 مليارا من ميزانية الدولة
- عَطَبُ الحَيَاةِ الطُّلابِية؛ التّـبْخِيسُ وَالعُنْفُ وَأَشْيَاءٌأٌخَر..
مع "الكاتب الأجرب" .. هكذا يحب ابن رشد استقبال "مرضاه الأدباء" (5.00)
الدار البيضاء تنهي "جدل النظافة" باختيار شركتين لتقديم أفضل خدمة (5.00)
- العثماني: المملكة محسودة .. المغاربة مدعوّون إلى الاعتزاز بالوطن - (166)
- رسالة إلى بنكيران بعد المعاش .. الإفراط في اللّغو يفضي إلى الإساءة - (91)
- "الجبهة" تعلن بوتفليقة مرشحا رسميا لخلافة نفسه في رئاسة الجزائر - (81)
- الدعم المخصص للبوطان والسكر يلتهم 1550 مليارا من ميزانية الدولة - (76)
- بيرو: المملكة تحتاج ذكاء مغاربة العالم لرفع تحدي التنميّة بالوطن الأمّ - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بيرو وذكاء مغاربة العالم
الأحد 10 فبراير 2019 - 10:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الامازون الأحد 10 فبراير 2019 - 11:41
ضحكو على ريوسكم...منذ 1956 حتى اليوم وحال البلاد والعباد كما هو...بل ويزداد سوءا بعد سوء...هجرة الادمغة سببها الحكومات التي كانت ولا زالت تداول شؤون الدولة بسياستها الخشبية نظرا لغياب حب الوطن عند اصحاب القرار.
والان تقول المملكة تحتاج ذكاء مغاربة العالم لرفع تحدي التنميّة بالوطن الأمّ ألستم من بين الأحزاب التي وافقت على تشتيت المغاربة؟ وألستم من الذين صوتو لصالح مصادرة حق الجالية في التصويت؟ مع العلم ان التصويت في الإنتخابات من ابسط الحقوق
والان تقول المملكة تحتاج ذكاء مغاربة العالم لرفع تحدي التنميّة بالوطن الأمّ ألستم من بين الأحزاب التي وافقت على تشتيت المغاربة؟ وألستم من الذين صوتو لصالح مصادرة حق الجالية في التصويت؟ مع العلم ان التصويت في الإنتخابات من ابسط الحقوق
2 - م المصطفى الأحد 10 فبراير 2019 - 11:59
ما الفائدة من هذه الفروع التي فتحها حزبكم في كل هذه الدول، مادام مغاربة العالم لا يشاركون في الانتخابات الوطنية، وليس لهم ممثلون داخل قبة البرلمان؟
لو وظفتم تلك الأموال التي تهدر خارج الوطن على مستحقيها في البوادي وفي الجبال وللطبقات الفقيرة، لما نال حزبكم رضى هؤلاء.
مغاربة العالم يريدون الاهتمام بقضاياهم وبالمشاكل التي يتخبطون فيها امام المحاكم. مغاربة العالم محتاجون لمساطر إدارية وسيولة بنكية لتشجيعهم على الاستثمار. مغاربة الخارج محتاجون لتعليم ابنائهم اللغة العربية والثقافة المغربية بمقررات مضبوطة ومهيأة من طرف وزارة التعليم، وكذا كتب قرائية خصيصا لأبناء الجالية.وليس الإرسال ببعثة من المدرسات والمدرسيين، وإلقاء المسؤولية عليهم لكتابة نصوص قرائية وخلق حوارات من مبادراتهم الخاصة. وما قيل في العربية يقال في الأمازيغية للذين يرغبون في ذلك.
واللائحة طويلة للذين يريدون الاشتغال على الملفات التي تتلاءم وتطلعات مغاربة العالم.
لو وظفتم تلك الأموال التي تهدر خارج الوطن على مستحقيها في البوادي وفي الجبال وللطبقات الفقيرة، لما نال حزبكم رضى هؤلاء.
مغاربة العالم يريدون الاهتمام بقضاياهم وبالمشاكل التي يتخبطون فيها امام المحاكم. مغاربة العالم محتاجون لمساطر إدارية وسيولة بنكية لتشجيعهم على الاستثمار. مغاربة الخارج محتاجون لتعليم ابنائهم اللغة العربية والثقافة المغربية بمقررات مضبوطة ومهيأة من طرف وزارة التعليم، وكذا كتب قرائية خصيصا لأبناء الجالية.وليس الإرسال ببعثة من المدرسات والمدرسيين، وإلقاء المسؤولية عليهم لكتابة نصوص قرائية وخلق حوارات من مبادراتهم الخاصة. وما قيل في العربية يقال في الأمازيغية للذين يرغبون في ذلك.
واللائحة طويلة للذين يريدون الاشتغال على الملفات التي تتلاءم وتطلعات مغاربة العالم.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2