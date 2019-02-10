24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1413:4716:4319:1020:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مع "الكاتب الأجرب" .. هكذا يحب ابن رشد استقبال "مرضاه الأدباء" (5.00)

  2. الدار البيضاء تنهي "جدل النظافة" باختيار شركتين لتقديم أفضل خدمة (5.00)

  3. إمغران يطرح "أريناس" بإيقاعات أمازيغية شبابية (5.00)

  4. إيطاليا تضغط على المغربي كيين لحمل ألوان منتخبها (5.00)

  5. أنقرة تدافع عن حقوق "أتراك اليوغور" في الصين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بيرو وذكاء مغاربة العالم

بيرو وذكاء مغاربة العالم

الأحد 10 فبراير 2019 - 10:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الامازون الأحد 10 فبراير 2019 - 11:41
ضحكو على ريوسكم...منذ 1956 حتى اليوم وحال البلاد والعباد كما هو...بل ويزداد سوءا بعد سوء...هجرة الادمغة سببها الحكومات التي كانت ولا زالت تداول شؤون الدولة بسياستها الخشبية نظرا لغياب حب الوطن عند اصحاب القرار.
والان تقول المملكة تحتاج ذكاء مغاربة العالم لرفع تحدي التنميّة بالوطن الأمّ ألستم من بين الأحزاب التي وافقت على تشتيت المغاربة؟ وألستم من الذين صوتو لصالح مصادرة حق الجالية في التصويت؟ مع العلم ان التصويت في الإنتخابات من ابسط الحقوق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - م المصطفى الأحد 10 فبراير 2019 - 11:59
ما الفائدة من هذه الفروع التي فتحها حزبكم في كل هذه الدول، مادام مغاربة العالم لا يشاركون في الانتخابات الوطنية، وليس لهم ممثلون داخل قبة البرلمان؟
لو وظفتم تلك الأموال التي تهدر خارج الوطن على مستحقيها في البوادي وفي الجبال وللطبقات الفقيرة، لما نال حزبكم رضى هؤلاء.
مغاربة العالم يريدون الاهتمام بقضاياهم وبالمشاكل التي يتخبطون فيها امام المحاكم. مغاربة العالم محتاجون لمساطر إدارية وسيولة بنكية لتشجيعهم على الاستثمار. مغاربة الخارج محتاجون لتعليم ابنائهم اللغة العربية والثقافة المغربية بمقررات مضبوطة ومهيأة من طرف وزارة التعليم، وكذا كتب قرائية خصيصا لأبناء الجالية.وليس الإرسال ببعثة من المدرسات والمدرسيين، وإلقاء المسؤولية عليهم لكتابة نصوص قرائية وخلق حوارات من مبادراتهم الخاصة. وما قيل في العربية يقال في الأمازيغية للذين يرغبون في ذلك.
واللائحة طويلة للذين يريدون الاشتغال على الملفات التي تتلاءم وتطلعات مغاربة العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.