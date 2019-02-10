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كُتّاب وآراء
أسبوع الصناعة التقليدية
الأحد 10 فبراير 2019 - 11:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - immigré الأحد 10 فبراير 2019 - 11:36
Certes l'artisanat marocaines est magnifique , par contre M. et Madame ministère c'est quoi votre stratégie pour que les produits de l'artisanat marocaines soit consommé par le peuple marocaine et pas seulement un décor ? merci
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