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كُتّاب وآراء
حقيقة الحمى القلاعية ببرشيد
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - زعما زعما الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:50
أودوك القرارات ديال السيد العامل ديال خريبكة أو أونصا أو وحدين خرين لسد الأسواق فخريبكة و سيدي بنور وووو، زعما غير كذوب..و التصريحات ديال الناطق باسم الحكومة بتقديم تعويض عن كل بقرة مصابة تصل الى 27000 درهم، و من مور هادشي الحملة ديال التلقيح كثر من مليون راس...المرض كاين السي. بلا ماتبقى تكذب على راسك و على الناس باش حقى تمشى أمورك، نصيحة أخوية لجميع الفلاحة..بعدو من الربى و خرجوا الزكاة..اللهم تخرجوه عن طواعية و لا يخرج بالجفاف الثمن رخيص أو الحمى القلاعية. و الله يسر للجميع.
2 - غير راضية على الوضع الأربعاء 13 فبراير 2019 - 12:52
ظهر الحق وزهق الباطل لكن عندي ملاحظة حاول تنظيف المكان او ان تضع قليل من التبن والله المستعان
3 - محسن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:15
كذب في كذب،الفيديو الذي انتشر في الواتساب يظهر فيه نفس الشخص بنفس الاسم داخل نفس الاسطبل وهو يحكي ويعد عدد الابقار التي نفقت بالحمى القلاعية ويظهر وراءه عدد كبير من الابقار الميتة واخرى تحتضر ،سناريو فاشل بكل المقاييس،اتمنى النشر من طرف هيسبريس،وسيكون افضل نشر الفيديو المتداول في الواتساب ولكم جزيل الشكر.
4 - عبدالغني الأربعاء 13 فبراير 2019 - 13:51
نتساءل شحال ديال الكسيبة تبارك الله يزيد ويبارك والوسخ
5 - Mouna الأربعاء 13 فبراير 2019 - 15:26
ا لسلام عليكم. اتفق مع التعليق رقم 2. يجب النظافة ثم النظافة يا سيدي ان النظافة من الايمان. فتلك الاوساخ تسبب الامراض. من فظلكم ايها الكساب نظفوا القطيع و الاسطبل
6 - BALTAZARD الأربعاء 13 فبراير 2019 - 16:30
جواب على التعليق رقم 3 :
حقيقة الفيديو الذي انتشر على الواتساب هو فيديو قديم و يرجع لسنة 2015 على ما أظن و لكن تم اعادة ترويجه على انه راجع لهذه السنة ... فقط للأمانة
حقيقة الفيديو الذي انتشر على الواتساب هو فيديو قديم و يرجع لسنة 2015 على ما أظن و لكن تم اعادة ترويجه على انه راجع لهذه السنة ... فقط للأمانة
7 - مغربي واقعي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:42
الله يجعلني نثيق ...زعما راه نهتم بأمور الفلاحة والكسابة الصغار أنتم تضحكون على جيل الثلاثينات والاربعينات والخمسينات...السبعينات فما فوق عايقين بيكوم...
غاديا لشهرين دابا ولا استهلك لحم البقر
لا أثق في الرأسمالية الجشعة
غاديا لشهرين دابا ولا استهلك لحم البقر
لا أثق في الرأسمالية الجشعة
8 - جمال اليايسيني الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:25
الحق ماشي على أخنوش ولا الحكومة الحق على الفلاح لي رضا برشوى باش إخرج بهاد الفيديو عمرو ليه الشكرة أقالوليه قول جوج كلمات شعب يبع أخلاقه ماذا تنتضر منه
9 - معتوهة الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:39
سبحانك يا ربي. ..ماعرفتش حنا علاش معفونين و ماكنخدموش بضمير ....النظافة من الإيمان يا بشر ..هادوك لبهايم غادي يسولك عليهم سيدي ربي ..العالم الله بريحة كيف دايرة تمة
10 - نرجس الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:11
ان الأمر مضحك.. راجعت الفيديو القديم الذي يقال أنه يعود ل2016 يبدو الشخص لمدة 3 سنوات لاتبدو على ملامحه أدنى تغيير هههههالموستاش هو اللحية هي هي غرييييب أمر المغاربة
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