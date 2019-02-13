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كُتّاب وآراء
تسقيف أسعار المحروقات
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:19
كذب ما ناقص شئ في الاسواق العالمية ابدا . 15 درهم للتر في دول اخرى للتر البنزين . الارخص سوق للتر البنزين هو في بلد المغرب في الاصل ثمنه العادي هو 12 درهم للتر . إلقاء نظرة على سعر الوقود في المضخة في بلدان أخرى من العالم سوف تفاجؤن ! لا تقولوا البنزين غالي بالمغرب ابدا .
تعليق غير لائق
-75
2 - oujdi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:20
بغينا الثمن يكون مثل ناس الجنوب ثمن جد منخفض علاش مالنا حنا ماشي مغاربة ولا شنو
3 - هاجر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:20
التسقيف راه على الناس ديال الباطرونا . يعني تسقيف الارباح . باش ميبقاش مالكي شركات النفط يزيدو كثر مما رخص به . دارو ليهم ربح مايفوتوهش ولكن ممكن يطيحو عليه . تسقيف ثمن الاستفادة بالنسبة للباطرونا . ماشي غادين يديرو ثمن مسقف للمستهلك على طول .
4 - مواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:32
كل من تكلم لم يقل شيء غر انه بغا يتصور
المحروقات كانت في الصوق العالمي ب145دلار
وكنا نشتري ب7 درهم لتر
اليوم في عهد هاد الحكومة 55دلار للبرميل ونشتري
الترب10دراهم اشوقع
المحروقات كانت في الصوق العالمي ب145دلار
وكنا نشتري ب7 درهم لتر
اليوم في عهد هاد الحكومة 55دلار للبرميل ونشتري
الترب10دراهم اشوقع
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