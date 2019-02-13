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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تسقيف أسعار المحروقات

تسقيف أسعار المحروقات

الأربعاء 13 فبراير 2019 - 17:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:19
كذب ما ناقص شئ في الاسواق العالمية ابدا . 15 درهم للتر في دول اخرى للتر البنزين . الارخص سوق للتر البنزين هو في بلد المغرب في الاصل ثمنه العادي هو 12 درهم للتر . إلقاء نظرة على سعر الوقود في المضخة في بلدان أخرى من العالم سوف تفاجؤن ! لا تقولوا البنزين غالي بالمغرب ابدا .
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-75
2 - oujdi الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:20
بغينا الثمن يكون مثل ناس الجنوب ثمن جد منخفض علاش مالنا حنا ماشي مغاربة ولا شنو
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52
3 - هاجر الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:20
التسقيف راه على الناس ديال الباطرونا . يعني تسقيف الارباح . باش ميبقاش مالكي شركات النفط يزيدو كثر مما رخص به . دارو ليهم ربح مايفوتوهش ولكن ممكن يطيحو عليه . تسقيف ثمن الاستفادة بالنسبة للباطرونا . ماشي غادين يديرو ثمن مسقف للمستهلك على طول .
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15
4 - مواطن الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:32
كل من تكلم لم يقل شيء غر انه بغا يتصور
المحروقات كانت في الصوق العالمي ب145دلار
وكنا نشتري ب7 درهم لتر
اليوم في عهد هاد الحكومة 55دلار للبرميل ونشتري
الترب10دراهم اشوقع
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