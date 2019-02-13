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كُتّاب وآراء
ترامواي بيعقوب المنصور
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 22:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - IBN JAZAIER الأربعاء 13 فبراير 2019 - 23:35
شيئ جميل خط ترامواي لفك العزلة للمواطنيين بصراحة الجزائر متقدمة كثيرا في هذا المجال لا اتذكر كم من ولاية استفادت من ترامواي ربمى اكثر من عشرة ولايات ويوجد منها هي طريق الانجاز ولا ننسى الالف الكلمترات لسكة الحديدية التي اصبحت تربط كل التراب الوطني شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من وهران الى بشار وتندوف وادرار وتمنراست وورقلة والاغواط وعلى كل الحدود الليبية وتونسية ولا ننسى طرق السيار الذي في طور الانجاز شمال جنوب من البحر الى اقصى الجنوب وكئنك في صحراء نيذادا المهم اتمنى لاخواننا فالمغرب كذلك الكل يستفيد من المشاريع وليس سوى العاصمة او الدار البيضاء فهناك مهمشين ومنسيين يستهو اكثر وشكرا
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