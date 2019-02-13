24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/02/2019
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:45
|08:12
|13:47
|16:45
|19:13
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- إعلان حالة طوارئ في الجزر الروسية بسبب غزو الدببة القطبية
- أيها الفاسدون العابرون.. لكم مغربكم ولنا مغربنا
- رؤية إصلاحية بين فكي الانكسار والانتظار
- هداف الكوكب المراكشي ينال إعجاب مدرب الوداد
- انتقال المغربي رياض إلى البارصا يغضب مايوركا
اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)
إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)
"مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)
- رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية" - (93)
- خبير: وثيقة ظهير المعاش الاستثنائي لبنكيران "مصيبة دستورية" - (86)
- مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية - (80)
- العثماني يرفض نشر الأخبار المغلوطة ويرسم صورة وردية للمغرب - (67)
- مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرنامج الوطني للتخييم
الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:50