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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | موكب الملك والعاهل الإسباني

موكب الملك والعاهل الإسباني

الأربعاء 13 فبراير 2019 - 18:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيثة السلاوية الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:13
الشكر لفرنسا لمنحنا شوارع يمكن ان يفتخر به المغاربة لدى حلول ضيف ببلادنا. اما ما شيدناه نحن فعبارة عن اشياء عشوائية او حتى شوارع واحياء لا ترقى لما تركته فرنسا في بعض المدن المغربية . لماذا لا يسعى مسؤولونا عند خلق مدن جديدة ان يجعلوا دائما وسط الحي بنفس هندسة ما كانت تقوم وتشيده فرنسا في وسط مدن مغربية
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33
2 - مغربي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:20
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين اينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة الاحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و النكران الذات و على السائر الاسرة الملكية الشريفة و على المغاربة المغرب الاحرار اينما تواجدو بارجاء المعمور .
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-9
3 - فلالي الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:24
الحمد لله الدي أنعم علينا بملك انسان قلما يجود الزمان بمثله.اللهم بارك في عمره وادم عليه نعمة الصحة والسداد .اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احفظه بالسبع المثاني كما حفظت الدكر الحكيم. سيدنا ضامن امننا واستقرارنا فالحمد لله عليها نعمة واسئلوا أهل الشام واليمن وليبيا سيغبطونكم على امنكم وملككم الهمام.اقولها دائما الخزي والعار لللحساد والعدميين
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-12
4 - كمال الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:26
مرحبا بضيف المغرب الكبير و أطال الله عمر جلالة الملك و بارك لنا في صحته.
الملوك و الرئساء الغربيون يحترمون وطننا و ملكنا و (الأشقاء) و الجيران يخذلونا !!
سؤالي هو ، أين هي الأميرة لآلة سلمى؟
إذا كان هناك صدع بينها و بين جلالة الملك أسأل الله ان يألف بينهما و يبعد عنهما شياطين الإنس و الجن.
كمال المنصوري من لاهاي بهولندا
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-13
5 - ضحايا مأذونيات الأربعاء 13 فبراير 2019 - 19:30
نسأل الله ان يحفظكم للشعب المغربي من طنجة إلى لكوير بالتوفيق والنجاح الدائم يارب الله الوطن الملك
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-10
6 - ياسين أكاغ الأربعاء 13 فبراير 2019 - 20:35
لفت انتباهي بي مجرد وصول الموكب ..بدأ نشيد المسيرة الخضراء ...
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11
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