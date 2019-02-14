24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/02/2019
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- رؤية إصلاحية بين فكي الانكسار والانتظار
- انتقال المغربي رياض إلى البارصا يغضب مايوركا
اتحاد مقاولات المغرب يتهم "مافيات التهريب" بتجييش التجار الصغار (5.00)
إسبانيا والمغرب .. مبادلات التجارة ترتفع والاستثمار المباشر ينخفض (5.00)
"مدينة بيس" تشل حركة النقل بالدار البيضاء .. والعمدة يرفض الضغط (5.00)
- رفض "البيجيدي" تدريس العلوم باللغات الأجنبية يؤجل "قانون التربية" - (100)
- خبير: وثيقة ظهير المعاش الاستثنائي لبنكيران "مصيبة دستورية" - (89)
- مقترح قانون ينهي "لغة موليير" بالإدارة ويُعْلي العربية والأمازيغية - (80)
- نتنياهو "يأمل" لقاء بوريطة في أكبر تحالف عالمي ضد الخطر الإيراني - (78)
- مديرية التربية توضح حقيقة "هستيريا" تلميذات - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سراح معتقلي الريف
الخميس 14 فبراير 2019 - 00:52