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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | البراهمة والمقاربة الإطفائية

البراهمة والمقاربة الإطفائية

الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:18

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1 - soussi الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:34
La première sonde israélienne à destination de la Lune, et la première développée par une organisation privée, SpaceIL, a entamé jeudi son périple vers la Lune, où elle doit arriver dans sept semaines pour tenter de faire d'Israël le quatrième pays à réussir un alunissage.

Une fusée Falcon 9 de la société spatiale américaine SpaceX s'est élancée sans incident de Cap Canaveral en Floride vers 20H45 (01H45 GMT vendredi), un tir suivi en direct depuis Israël, en pleine nuit, par de nombreux ingénieurs et soutiens de la mission, et par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui agitaient des drapeaux israéliens depuis le centre de contrôle de la société aérospatiale Israeli Aerospace Industries (IAI), partenaire du projet.
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