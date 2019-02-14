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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أطراف صناعية بالمجان

أطراف صناعية بالمجان

الخميس 14 فبراير 2019 - 20:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي حر الخميس 14 فبراير 2019 - 20:47
تشكرون على اعمالكم التى تكون فى خدمة الانسان
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4
2 - فاعل خير الخميس 14 فبراير 2019 - 20:52
من فضلكم من يتوفر على عنوان هده الجمعية ينشره على هسبريس لاني اعرف طفل في التاسعة من عمره مبتور اليد وهي اعاقة خلقية وجزاكم الله خيرا
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3
3 - مجاهد الخميس 14 فبراير 2019 - 20:55
أطراف صناعية بالمجان
ها ها ها المجان لا يدكر في هدا البلد
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-2
4 - بنت الشمال الخميس 14 فبراير 2019 - 20:56
مبادرة طيبة..
وفقكم الله...
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4
5 - hicham usa الخميس 14 فبراير 2019 - 21:00
اتمنى ان يدخل هذا البلجيكي في الإسلام إن شاء الله، لأن هذا العمل الانساني والاحساني الذي يقوم به عجز عنه كثير من المسلمين الأغنياء في زماننا هذا. وكثر الله خير تلك المرأة الصالحة آمنة وجزاها الله خيرا
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