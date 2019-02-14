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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بوريطة .. السعودية والإمارات

بوريطة .. السعودية والإمارات

الخميس 14 فبراير 2019 - 16:44

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عماد الخميس 14 فبراير 2019 - 16:58
اعتقد ان السيد بوريطة يحاول إعطاء تبريرات واهية كيف يتم استدعاء السفيرين دون غيرهم من سفراء المملكة
ربما هناك محاولة رأب الصدع في الكواليس
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2 - كبور الخميس 14 فبراير 2019 - 17:05
الكل بات يعرف من أين تأكل كثف المغرب.بالأحرى الجميع يعرف نقطة ضعفنا،
لقد أصبح عالمنا العربي مليئ بالمنافقين،بالأمس عقدو قمة خليجية مغربية،وينادون بأعلى أصواتهم،الصحراء مغربية،وبين عشية وضحاها أضحت غير ذلك،كم هم منافقون.
ولكن في علم الجميع بأن قضية الصحراء ليست قضية قصر او حكومة بل هي قضية الشعب المغربي كله.إذا قضت الضرورة سوف نضحي من أجل هذا الوطن حتى تعيش الأجيال القادمة في عز وكرامة،كما ضحى المغاربة في السبعينات والتمانينات.
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3 - زكرياء المغربي الخميس 14 فبراير 2019 - 17:12
العلاقات المغربية السعودية علاقات التعاون متينة ومبنية على صادقة العلاقات راسخة بين المغرب والسعودية والتقرير الذي أعدته قناة العربية لا يمثل وجهة نظر السعودية المشرع الصفوي الإيراني الذي يريد أن ينال من الوطن العربي مصيره الفشل
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4 - البشير عزالدين الخميس 14 فبراير 2019 - 17:13
الاسبان شعب عظيم رائع متحضر منفتح و الدولة الاسبانية دولة متقدمة ديموقراطية و ليس من باب الصدفة ان يزور اسبانيا اكثر من 90 مليون سائح في العام الواحد نظرا لطيبوبة سكان اسبانيا و مرحهم و سعادتهم و لغته الجميلة السهلة الرائعة المحبوبة و نظرا لشعراءها مثل لوركا و ماركيز و دون كيشوت و هي فضلا على ذلك منفتحة على البحر المتوسط و الاطلنتي و تربطا بالمغرب روابط الدم و العرق و اللغة و التاريخ المشترك و كثير من الامور مثل المطبخ و العمارة و البناء و المدن و اللغة الاسبانية نصفها عربي قح بل ان اسم اسبانيا ما هو الا اسم عربي ناهيك عن البسطيلة و الباييلة و التشونا و مدنها كلها عربية مثل مدريد و اشبيلية و سرقسطة و قاديس و ابن الوليد و قرطاجنة و بلاد الاندلس و مالقة و طريفة و ما تطأ قدماك اسبانيا حتى يعود اليك عبق التاريخ و مجد العرب و حضارة المسلمين الرائعة البادخة و ايضا في اللباس و الطرب الاندلسي و الغرناطي و سكان شمال المغرب كلهم من اصول اندلسية اسبانية و لهجتهم اندلسية و عاداتهم و تقاليدهم و اغنياتهم و اشعارهم و خصوصا الدارجة...ما احلى اسبانيا و اهلها و نساءها الجميلات بشعرهن الاسود و قوامهن..
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