24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/02/2019
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:44
|08:11
|13:47
|16:46
|19:14
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"
- سراح معتقلي الريف
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش
- الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف عاهلي إسبانيا
- باحثون يلامسون سبل إرساء نموذج تنموي جديد
حرّاس وهميون و"مُخبرون" يفاقمون فوضى مواقف السيارات بالبيضاء (5.00)
- نتنياهو "يأمل" لقاء بوريطة في أكبر تحالف عالمي ضد الخطر الإيراني - (85)
- "الجنس مقابل النقاط" .. طالبات بالرباط يتهمن أستاذاً جامعيا بالتحرش - (68)
- انتقادات لاذعة تلاحق استفادة بنكيران من المعاش - (53)
- عالمة سعودية تثير ضجة حول ملوحة ماء زمزم - (48)
- ماسياس يتحدّى المحتجين بالإصرار على "حفل عيد الحبّ" في المغرب - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بوريطة .. السعودية والإمارات
الخميس 14 فبراير 2019 - 16:44
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عماد الخميس 14 فبراير 2019 - 16:58
اعتقد ان السيد بوريطة يحاول إعطاء تبريرات واهية كيف يتم استدعاء السفيرين دون غيرهم من سفراء المملكة
ربما هناك محاولة رأب الصدع في الكواليس
ربما هناك محاولة رأب الصدع في الكواليس
2 - كبور الخميس 14 فبراير 2019 - 17:05
الكل بات يعرف من أين تأكل كثف المغرب.بالأحرى الجميع يعرف نقطة ضعفنا،
لقد أصبح عالمنا العربي مليئ بالمنافقين،بالأمس عقدو قمة خليجية مغربية،وينادون بأعلى أصواتهم،الصحراء مغربية،وبين عشية وضحاها أضحت غير ذلك،كم هم منافقون.
ولكن في علم الجميع بأن قضية الصحراء ليست قضية قصر او حكومة بل هي قضية الشعب المغربي كله.إذا قضت الضرورة سوف نضحي من أجل هذا الوطن حتى تعيش الأجيال القادمة في عز وكرامة،كما ضحى المغاربة في السبعينات والتمانينات.
لقد أصبح عالمنا العربي مليئ بالمنافقين،بالأمس عقدو قمة خليجية مغربية،وينادون بأعلى أصواتهم،الصحراء مغربية،وبين عشية وضحاها أضحت غير ذلك،كم هم منافقون.
ولكن في علم الجميع بأن قضية الصحراء ليست قضية قصر او حكومة بل هي قضية الشعب المغربي كله.إذا قضت الضرورة سوف نضحي من أجل هذا الوطن حتى تعيش الأجيال القادمة في عز وكرامة،كما ضحى المغاربة في السبعينات والتمانينات.
3 - زكرياء المغربي الخميس 14 فبراير 2019 - 17:12
العلاقات المغربية السعودية علاقات التعاون متينة ومبنية على صادقة العلاقات راسخة بين المغرب والسعودية والتقرير الذي أعدته قناة العربية لا يمثل وجهة نظر السعودية المشرع الصفوي الإيراني الذي يريد أن ينال من الوطن العربي مصيره الفشل
4 - البشير عزالدين الخميس 14 فبراير 2019 - 17:13
الاسبان شعب عظيم رائع متحضر منفتح و الدولة الاسبانية دولة متقدمة ديموقراطية و ليس من باب الصدفة ان يزور اسبانيا اكثر من 90 مليون سائح في العام الواحد نظرا لطيبوبة سكان اسبانيا و مرحهم و سعادتهم و لغته الجميلة السهلة الرائعة المحبوبة و نظرا لشعراءها مثل لوركا و ماركيز و دون كيشوت و هي فضلا على ذلك منفتحة على البحر المتوسط و الاطلنتي و تربطا بالمغرب روابط الدم و العرق و اللغة و التاريخ المشترك و كثير من الامور مثل المطبخ و العمارة و البناء و المدن و اللغة الاسبانية نصفها عربي قح بل ان اسم اسبانيا ما هو الا اسم عربي ناهيك عن البسطيلة و الباييلة و التشونا و مدنها كلها عربية مثل مدريد و اشبيلية و سرقسطة و قاديس و ابن الوليد و قرطاجنة و بلاد الاندلس و مالقة و طريفة و ما تطأ قدماك اسبانيا حتى يعود اليك عبق التاريخ و مجد العرب و حضارة المسلمين الرائعة البادخة و ايضا في اللباس و الطرب الاندلسي و الغرناطي و سكان شمال المغرب كلهم من اصول اندلسية اسبانية و لهجتهم اندلسية و عاداتهم و تقاليدهم و اغنياتهم و اشعارهم و خصوصا الدارجة...ما احلى اسبانيا و اهلها و نساءها الجميلات بشعرهن الاسود و قوامهن..
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4