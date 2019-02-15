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كُتّاب وآراء
جنازة مهيبة لوالدة الخياري
الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
1 - dokalli الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:51
الله ارحمك اميمتي ورحم جميع المسلمين لي عندو شي ام او اب اتهلا فيهم واخود رضاهم راه كولشي من الوليدين
2 - نبيل الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:52
إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمها و يغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
البركة فراسكم أخي.
البركة فراسكم أخي.
3 - مشتاقة للامومة الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:53
انا لله وانا اليه راجعون اسال الله ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويغفر لها ويتجاوز عنها ويرزق اهلها الصبر والسلوان وان يرحم كافة مسلمين ومسلمات وان يلحقنا بهم مؤمنين يارب العالمين.
كل من قرء تعليقي يدعو لي بذرية صالحة تدعو لي من بعد موتي
كل من قرء تعليقي يدعو لي بذرية صالحة تدعو لي من بعد موتي
4 - najlae الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:53
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه.
5 - باهي باهي الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:55
تعازينا للأخ محمد الخياري في وفاة أمه، إنا لله و إنا إليه راجعون، الأم هبة ربانية عظيمة : الأم رمز الحب و الحنان و الوفاء و الإخلاص... اللهم تغمدها برحمتك و مغفرتك و اسكنها فسيح جناتك.
7 - زكرياء المغربي الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:58
رحمها الله واسكنها فسيح جناتك و إنا لله وإنا إليه راجعون
8 - من تخوم الريف الهولندي الجمعة 15 فبراير 2019 - 19:59
عظم الله أجرك في والدتك سي الخياري. إنا لله و إنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت و كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الإكرام. للله ما أعطى و للله ما أخذ.
رحمها الله و رحم كل موتى المسلمين.
رحمها الله و رحم كل موتى المسلمين.
9 - بن الدين محمد الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:06
الله ايعضم الأجر والله و يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان للهوان اليه راجعونالبقاء لله اخوك محمدمن عاصمة الشرق وجدة
10 - ضحايا مأذونيات الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:08
إن لله وإن إليه راجعون اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة
11 - عاشقة أمي الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:08
لا حول ولا قوة إلا بالله،لله ما أعطى ولله ما أخذ.اللهم أسكنها فسيح جناتك.و اللهم لا تقبض روحنا إلا و أنت راض عنا.
12 - oujdi الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:08
عزاءنا لسي محمد الخياري والله يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين
13 - hicham usa الجمعة 15 فبراير 2019 - 20:09
اللهم ارحمها واغفر لها وارحمنا وارحم والدينا واغفر لهم أجمعين يا رب العالمين
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