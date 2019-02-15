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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العثماني وتحدي الفساد

العثماني وتحدي الفساد

الجمعة 15 فبراير 2019 - 22:08

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - البجعدي الجمعة 15 فبراير 2019 - 22:26
يجب على الحكومة أن ثبحت مع كل الأثرياء ومن لا يمتلك أدلة عن ثروته فهو سارق وكل ممتلكاته للشعب
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2 - ملاحظ الجمعة 15 فبراير 2019 - 22:31
ما دور الشخص الذي يظهر خلف العثماني وهو يحرك راسه وكم يتقاضي على هذه المهمه.
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3 - محاربة الفساد بالشفوي الجمعة 15 فبراير 2019 - 22:54
العثماني يريد محاربة الفساد بالشفوى ...هذه الحكومة شكلت العشرات من اللجن لمحاربة الفساد ، هناك العشرات من مجالس الحكامة إلى حد التضخم : مجلس المنافسة ، الوسيط ، مجلس محاربة الرشوة ، المجلس الأعلى للحسابات ..وزيد وزيد كل هؤلاء دورها هو الالتفاف على الفساد ...بمعنى أن دورها هو تمويه المغاربة بأن الدولة تحارب الفساد ، لكن الحقيقة هو ان دولة المغرب قائمة على الفساد ومن يحارب الفساد في المغرب فكأنه يحارب الدولة ...العثماني باركا من الضحك على المغاربة راك وليتي أضحوكة
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4 - baba الجمعة 15 فبراير 2019 - 23:05
بادرة حنة لكن وجب البداية من رؤوسكم ةبضبط من زعيمكم بن كيران الذي حصل على معاش دون شرع وأغرق الموظفين في اقتطاعات جهنمية و أثقل كاهل المغاربة بزياديت صاروخية
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