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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنعبد القادر وشيطان الفساد

بنعبد القادر وشيطان الفساد

الجمعة 15 فبراير 2019 - 23:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افران الاطلس المتوسط السبت 16 فبراير 2019 - 00:26
uniquement Avec surveillance continue et restreinte vous allez arriver autrement on ne pourra jamais éradiquer ce fléau sans contrôle continu et Punition sévère dans notre pays
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2 - سعيد مغربي قح السبت 16 فبراير 2019 - 00:37
المعلومة الوحيدة التي حصلت عليها حاليا هي "أن بنكيران شد جوج ديال المعاشات..مليون ينطح مليون..وقالك أسيدي عندو الضياف"..واش عرفتوا دابا شنو هوا الفساد..؟!
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3 - عبدالواحد السبت 16 فبراير 2019 - 00:42
سير اعبد القادر راك ماقدر على والو المرض انتاشر والحق عند الله تعالى القادر.
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4 - علال كبور السبت 16 فبراير 2019 - 00:53
الفساد لا يعالج باجراءات تهم الموظفين والأعوان الصغار بل محاربة الفساد يجب ان يبدء من القمة ومن رموز السياسة والسلطة !!
لكن هيهات لان الفساد يعد اهم ركن في الريع والريع اهم وسيلة لكسب الولاء من طرف سلطة التحكم وعليه في الضروف الحالية مع غياب ارادة سياسية جدية من المستحيل تجفيف منابع الفساد والمنابع توجد عادة فوق في الأعلى .
اذا كفانا كلام فارغ للاستهلاك الإعلامي
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5 - Wiseman السبت 16 فبراير 2019 - 00:59
Mr. Abdelkader is a man of integrity. He is very sincere in trying to create mechanisms to fight corruption. The problem is other institutions, especially, justice is still very dysfunctional. and it is at the root of non-accountability. Pay attention to the Justice System.
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