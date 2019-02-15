24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/02/2019
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:09
|13:46
|16:47
|19:16
|20:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب
- توقيف متورطَين في شبكة إجرام داخل مشفى العيون
- درك تاونات يضبط سيارة محملة بـ"الكيف" و"طابا"
- حزب "البّام" يتولى رئاسة المجلس الإقليمي لميدلت
رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية (5.00)
ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)
بركة: المغرب يعيش "مرحلة اللا يقين" .. والحكومة تغني "العام زين" (5.00)
حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم (5.00)
- حزب الاستقلال يرفض "فرنسة العلوم" ويبرئ التعريب من فشل التعليم - (120)
- مجلس المنافسة يردُّ على الحكومة: تسقيف المحروقات "غير قانوني" - (110)
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب - (81)
- العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين - (60)
- مجلس المنافسة يُعدّد أخطاء بنكيران في تحرير أسعار المحروقات - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنعبد القادر وشيطان الفساد
الجمعة 15 فبراير 2019 - 23:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - افران الاطلس المتوسط السبت 16 فبراير 2019 - 00:26
uniquement Avec surveillance continue et restreinte vous allez arriver autrement on ne pourra jamais éradiquer ce fléau sans contrôle continu et Punition sévère dans notre pays
2 - سعيد مغربي قح السبت 16 فبراير 2019 - 00:37
المعلومة الوحيدة التي حصلت عليها حاليا هي "أن بنكيران شد جوج ديال المعاشات..مليون ينطح مليون..وقالك أسيدي عندو الضياف"..واش عرفتوا دابا شنو هوا الفساد..؟!
3 - عبدالواحد السبت 16 فبراير 2019 - 00:42
سير اعبد القادر راك ماقدر على والو المرض انتاشر والحق عند الله تعالى القادر.
4 - علال كبور السبت 16 فبراير 2019 - 00:53
الفساد لا يعالج باجراءات تهم الموظفين والأعوان الصغار بل محاربة الفساد يجب ان يبدء من القمة ومن رموز السياسة والسلطة !!
لكن هيهات لان الفساد يعد اهم ركن في الريع والريع اهم وسيلة لكسب الولاء من طرف سلطة التحكم وعليه في الضروف الحالية مع غياب ارادة سياسية جدية من المستحيل تجفيف منابع الفساد والمنابع توجد عادة فوق في الأعلى .
اذا كفانا كلام فارغ للاستهلاك الإعلامي
لكن هيهات لان الفساد يعد اهم ركن في الريع والريع اهم وسيلة لكسب الولاء من طرف سلطة التحكم وعليه في الضروف الحالية مع غياب ارادة سياسية جدية من المستحيل تجفيف منابع الفساد والمنابع توجد عادة فوق في الأعلى .
اذا كفانا كلام فارغ للاستهلاك الإعلامي
5 - Wiseman السبت 16 فبراير 2019 - 00:59
Mr. Abdelkader is a man of integrity. He is very sincere in trying to create mechanisms to fight corruption. The problem is other institutions, especially, justice is still very dysfunctional. and it is at the root of non-accountability. Pay attention to the Justice System.
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5