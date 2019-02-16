24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/02/2019
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:09
|13:46
|16:47
|19:16
|20:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب
- توقيف متورطَين في شبكة إجرام داخل مشفى العيون
- الأمن يوقف متورطا في ترويج ماء الحياة بأكادير
- درك تاونات يضبط سيارة محملة بـ"الكيف" و"طابا"
- الدببة القطبية الجائعة تهدد حياة سكان مدينة روسية .. والجيش يتدخل
ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)
عمال "سامير" يحتجون في المحمدية وينادون بالحفاظ على المصفاة (5.00)
مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل (5.00)
- "كافر مغربي" يخرج من الإسلام ويدخل إلى "معرض الكتب" بالبيضاء - (265)
- محسنة تتبرّع بأكثر من مليار لبناء مؤسسات تعليمية بنواحي سطات - (208)
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب - (136)
- مسيرة احتجاج تطالب بالحريّة لـ"معتقلي الحسيمة" من شوارع بروكسيل - (88)
- فيسبوكيون يطالبون بالكفّ عن تحويل "الحمقى" إلى نجوم ومشاهير - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معاناة أسرة مع التوحد
السبت 16 فبراير 2019 - 21:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطنة حرة السبت 16 فبراير 2019 - 22:05
الله إعاونكوم اخوتي والله كون كان عندي بش نعاون كون عاونت.انا كنتعجب لهادوك ليخانزين فلوس وميقدو حتا يعاونو بت نعرف انا لش إصلاحو دوك لفلوس.ما نقص مال من صدقة.بالعكس غايتزاد وتكون البركة
2 - hassan السبت 16 فبراير 2019 - 22:09
ما شاء الله ما شاء الله والله الفيديو جد مؤثر ندعوا المحسنين الى النهوض ومساعدة هذه الاسرة اما الحكومة في مهب الريح هذه هي الاسرة التي تستحق 7 مليون اودي الله ادير لينا شي تياويل فهاد البلاد
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2