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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة أسرة مع التوحد

معاناة أسرة مع التوحد

السبت 16 فبراير 2019 - 21:42

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطنة حرة السبت 16 فبراير 2019 - 22:05
الله إعاونكوم اخوتي والله كون كان عندي بش نعاون كون عاونت.انا كنتعجب لهادوك ليخانزين فلوس وميقدو حتا يعاونو بت نعرف انا لش إصلاحو دوك لفلوس.ما نقص مال من صدقة.بالعكس غايتزاد وتكون البركة
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2 - hassan السبت 16 فبراير 2019 - 22:09
ما شاء الله ما شاء الله والله الفيديو جد مؤثر ندعوا المحسنين الى النهوض ومساعدة هذه الاسرة اما الحكومة في مهب الريح هذه هي الاسرة التي تستحق 7 مليون اودي الله ادير لينا شي تياويل فهاد البلاد
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