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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلويث البيئة عند المغاربة

تلويث البيئة عند المغاربة

السبت 16 فبراير 2019 - 22:33

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الهاشم السبت 16 فبراير 2019 - 22:51
يا حسرة على بلاد نظمت cop22.
فالمغرب كاين غير الشفوي و الزواق من برا.
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2 - محمد الزموري السبت 16 فبراير 2019 - 23:43
صراحة لم نرقى بعد إلى المستوى الذي يجعلنا نفهم أو نستوعب بأن البيئة جزء من حياتنا وهذا يتطلب مزيداً من التوعية والتحسيس لوقت طويل وربما بعد فوات الأوان وهناك نماذج كثيرة في هذا الباب من بينها على سبيل المثال عندما ينقل شخص قمامة من أمام باب منزله ويحطها أمام باب منزل جاره إلخ.
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