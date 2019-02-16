24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/02/2019
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:42
|08:09
|13:46
|16:47
|19:16
|20:31
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب
- توقيف متورطَين في شبكة إجرام داخل مشفى العيون
- الأمن يوقف متورطا في ترويج ماء الحياة بأكادير
- درك تاونات يضبط سيارة محملة بـ"الكيف" و"طابا"
رصيف الصحافة: كولونيل وجنود يتورطون في اختلاس مواد غذائية (5.00)
ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب (5.00)
عمال "سامير" يحتجون في المحمدية وينادون بالحفاظ على المصفاة (5.00)
مبادرة إحسانية تهب رجلين اصطناعيتين لتلميذ مبتور القدمين بفاس (5.00)
- "كافر مغربي" يخرج من الإسلام ويدخل إلى "معرض الكتب" بالبيضاء - (243)
- محسنة تتبرّع بأكثر من مليار لبناء مؤسسات تعليمية بنواحي سطات - (196)
- ترامب والكونغرس يتفقان على اعتبار جهة الصحراء جزءاً من المغرب - (130)
- فيسبوكيون يطالبون بالكفّ عن تحويل "الحمقى" إلى نجوم ومشاهير - (85)
- العثماني: تحدي الفساد ما يزال قائما .. والقضاء مصير المتورطين - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خالد الهبر في بيت ياسين
السبت 16 فبراير 2019 - 14:45