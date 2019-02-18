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كُتّاب وآراء
جديد سفيان النحاس
الاثنين 18 فبراير 2019 - 10:04
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - المصطفاوي الاثنين 18 فبراير 2019 - 10:36
والله بحكم عدم معرفتي البثة بهذا الشخص، فتحت الفيديو لأشاهده ظنا مني -- مع لياقته البدنية _ أنه واحد من الملاكمين المغاربة بالخارج والذي سينازل أحد الأبطال العالميين، لكن ظني التعس خاب فأسرعت إلى إغلاق الفيديو......!!!!!
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