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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | من حمقى إلى مشاهير

من حمقى إلى مشاهير

الأحد 17 فبراير 2019 - 22:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الميسوري الأحد 17 فبراير 2019 - 22:35
في زماننا هذا لكي تكون نجما يلزم أن تكون تافها
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48
2 - عيسى الأحد 17 فبراير 2019 - 22:35
اتفاهة هي عنوان عريض يشمل كل ما هو فالإتجاهات وهذا سببه عدة امور منها عدم المطالعة و بحسب اهتمامات ناس بالفضائح . أو ماشي عا جوج هما راهم بزاف حيد منهم هاديك طفلة المتفوقة فالقراءة وهذاك الاستاد وهاديك سيدة لي نفقاة مليار وصرف .
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25
3 - كامل الأحد 17 فبراير 2019 - 22:42
أقولها واكررها كفانا تفاهات ومضيعة للوقت وجب علينا مقاطعة من يختبئ ويروج صفر من لاشهرة لهم فبالاحرى أن ننصف من يستحق المشاهدة
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24
4 - زكرياء المغربي الأحد 17 فبراير 2019 - 22:43
من له موهبة في المسرح والأغاني والثمتيل فيستحق أن يكون موهبة سواء كان حمقى او غير ذلك...
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-36
5 - jalal omda الأحد 17 فبراير 2019 - 22:54
قلة مايدار وهادشي لي زرعات بلادنا راها كتجنيه
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28
6 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 17 فبراير 2019 - 22:54
إن المواقع الاجتماعية منحتنا مجالاً كبيراً للتعبير الحر عن أنفسنا وآرائنا وإبراز طاقاتنا، هذا المجال الذي افتقدناه في مجتمعاتنا العربية لسنين خلت، لكنها وفي نفس الوقت أعطت فرصة لبعض الفارغين للظهور والشهرة، هذه الشهرة القائمة على شخصية فارغة لا تعطي للمتلقي سوى قيماً فارغة، ورسائل سخيفة، وفكراً مختلاً، وغباوة لا حدود لها.
إننا من غير الممكن تجاهل هؤلاء الأشخاص واعتبارهم غير موجودين بيننا لأنهم يساهمون وبشكل رئيسي في انحطاط الذوق العام لأفراد، ويؤثرون سلباً كذلك على فئة كبيرة من المجتمع، هذه الفئة التي تضيع الوقت الكبير في محتويات تافهة وساذجة لا تعود عليها ولا على بلادها بالنفع بل على العكس.
إنها لطامة كبرى أن يقتدي هذا الجيل المقبل بهؤلاء الأشخاص ويصبحون مهووسون بهم ويقلدونهم في كل شيء، قُل لي إلى أي درجة سيصل مستوى هذا الجيل من العبثية والضحالة والسطحية، بعد استهلاكه لهذه الرسائل التافهة؟؟؟
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18
7 - MouhcineB الأحد 17 فبراير 2019 - 22:58
كانتمنى غي شي نهار يديرو إستجواب مع شي مغربي و يدوي بلا دخول وخروج فلكلام ، و جملة مفيدة حتى واحد ماقادر يقولها ، أش داكم تستعملو كلمات عربية فصحة و نتوما الدرجة واحلين معاها ، كنمرض فاش نشوف هاد الإستجوابات
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11
8 - karim الأحد 17 فبراير 2019 - 23:08
انه تكريس تقافة التخلف و الجهل .هل نريد ان يصبح ابناءنا مثل هذه النماذج المتخلفة ماذا يستفيد المغرب من هؤلاء.يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعل العدو بعدوه.
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13
9 - لاحول ولا قوة الا بالله الاثنين 18 فبراير 2019 - 00:48
لاحول ولا قوة الا بالله لاحول ولا قوة الا بالله لاحول ولا قوة الا بالله. المغرب يحتضر على كل المستويات.
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