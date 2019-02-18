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كُتّاب وآراء
بن الشيخ وتعريب التعليم
الاثنين 18 فبراير 2019 - 00:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Wiseman الاثنين 18 فبراير 2019 - 00:53
French and Spanish are useless. English is a language that can solve Morocco's problems. If Moroccans have mastery of the English language, many international companies can hire them all over the world. French or Spanish are not the languages of international interaction. I have Spanish and French professionals working for me. They themselves tell me that Morocco is making generational mistakes that would cost many people a chance to have a brighter future. But who am I talking to ? A nation of malpracticing leaders.
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