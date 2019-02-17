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كُتّاب وآراء
مغاربة وترشح بوتفليقة
الأحد 17 فبراير 2019 - 15:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - زكرياء المغربي الأحد 17 فبراير 2019 - 15:55
أظن أن كل هذه الإحتجاجات السلمية التي شهدتها بعض المدن الجزائرية ضد ترشح رئيس الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة الإنتخابات الرئاسية ستشهد خروج بوتفليقة منهزم من الإنتخابات ؟ إذا لم يكن هناك تزوير الانتخابات
2 - زكرياء ناصري الأحد 17 فبراير 2019 - 16:06
ترشح أو ترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة تأكيد على أنَّ الجزائر تُحْكَم من خلف ستار ،غير أنّ الترشح يعني إجراء انتخابات التي فيها فائز وفيها مَنْ تهمه المشاركة فقط،أمّا الموجود/ الموجودين خلف ستار فدائما فائز /فائزون، والخاسر الكبير فيها هو الشعب الجزائري !
3 - مغاربي الأحد 17 فبراير 2019 - 16:11
الله يكون في عون هدا الرجل لو كان له أبناء لما تركوا العسكر يلعبون به كالدمية لدرجة أن يرشحونه لإنتخابات بالوكالة و كأنه قطعة آثار
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