24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/02/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:41
|08:07
|13:46
|16:48
|19:17
|20:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- نجوم الويب المغربي
- "الركادة أولاد جرار" .. جحيم النقل العمومي ومعاناة السكان لا تنتهي
- نحن والديمقراطية
- حزب سياسي يحذر البلجيكيين من استهداف كنشاسا
- معاقبة أسقف واشنطن السابق على ممارسة الجنس
باشا: التجنيد يهم أبناء المسؤولين .. الثروة للأغنياء والوطنية للفقراء (5.00)
النقد الدولي يرصد تضييع عدم الاندماج المغاربي 4 آلاف دولار للفرد (5.00)
- انتقادات تلاحق نزار بركة .. مسؤول سياسي "مُفرنَس" يؤيّد التعريب - (96)
- أوجار: الأمازيغية قضية أمّة .. العودة إلى "نقطة الصفر" مرفوضة - (74)
- العثماني: "البيجيدِي" يتسم بالقوة والملك محمّد السادس يحمي المغاربة - (63)
- مغاربة متضررون من "إلغاء الهجرة" يسائلون كندا عن القيم النبيلة - (59)
- باشا: التجنيد يهم أبناء المسؤولين .. الثروة للأغنياء والوطنية للفقراء - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سوق غابة المعمورة
الأحد 17 فبراير 2019 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - سعيد الأحد 17 فبراير 2019 - 15:41
بعد ان تم الاعتداء على الممرات والشوارع انتقل الاعتداء على الغابات..نعود بالله من الجهل والجهلة والله ياخد الحق من الذين اوصلوا هذا الشعب الى هذه الدرجة من الفقر والحكرة..
2 - عمر الأحد 17 فبراير 2019 - 16:08
حشومة وعيب غابة تردوها زبالة اين هي ادراة المياه والغابات
3 - خالد الأحد 17 فبراير 2019 - 16:10
المواطنين كيهربو للغابة باش يوجدو مكان هادئ للتأمل والمتعة بالمناظر الطبيعية ولكن للأسف وجود هذا السوق غيقضي على هذه المتعة بالضجيج والأزبال والتلوث وما سيصاحب ذلك مستقبلا من مشاجرات ولصوص لا يخلو أي سوق منهما
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3