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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سوق غابة المعمورة

سوق غابة المعمورة

الأحد 17 فبراير 2019 - 15:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الأحد 17 فبراير 2019 - 15:41
بعد ان تم الاعتداء على الممرات والشوارع انتقل الاعتداء على الغابات..نعود بالله من الجهل والجهلة والله ياخد الحق من الذين اوصلوا هذا الشعب الى هذه الدرجة من الفقر والحكرة..
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19
2 - عمر الأحد 17 فبراير 2019 - 16:08
حشومة وعيب غابة تردوها زبالة اين هي ادراة المياه والغابات
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5
3 - خالد الأحد 17 فبراير 2019 - 16:10
المواطنين كيهربو للغابة باش يوجدو مكان هادئ للتأمل والمتعة بالمناظر الطبيعية ولكن للأسف وجود هذا السوق غيقضي على هذه المتعة بالضجيج والأزبال والتلوث وما سيصاحب ذلك مستقبلا من مشاجرات ولصوص لا يخلو أي سوق منهما
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5
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