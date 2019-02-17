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كُتّاب وآراء
البنية التحتية في أحفير
الأحد 17 فبراير 2019 - 14:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - bouthirit الأحد 17 فبراير 2019 - 15:55
المشكل ليس في والروساء والمقاولين الدين أكلوا من الميزانيات ما دب وهب المشكل ان الدولة . لا تريد أن تخرج بقوانين صارمة لمعاقبة مخالفي السفقات العمومية . الوزارة والقضاء يجب ألا يرحم من غش في إنجاز البنيات التحتية .
متال . السفقات العمومية يجب أن تنجز من طرف شركات وطنية كبيرة دات كفاءة عالية لها تاريخ وتجربة في الميدان . اكتر من 6 سنوات متلا . خصوصا في الطرق والمطارات القناطر الصرف الصحي . حتى يمكن متابعتها ومتابعة المهندسين الدين رخصوا له بنهاية الأشغال.
ويجب أن تصل العقوبات إلى السجن و المحاسبة . واسترجاع كل ما بحوزتهم إلى خزينة الدولة . الخ
متال . السفقات العمومية يجب أن تنجز من طرف شركات وطنية كبيرة دات كفاءة عالية لها تاريخ وتجربة في الميدان . اكتر من 6 سنوات متلا . خصوصا في الطرق والمطارات القناطر الصرف الصحي . حتى يمكن متابعتها ومتابعة المهندسين الدين رخصوا له بنهاية الأشغال.
ويجب أن تصل العقوبات إلى السجن و المحاسبة . واسترجاع كل ما بحوزتهم إلى خزينة الدولة . الخ
2 - محمد بلحسن الأحد 17 فبراير 2019 - 16:24
هل يمكن لمهندس مدني (متخصص في تتبع و مراقبة أشغال بناء و صيانة الطرق و الطرق السيارة) متطوع, ابتداء من 13 مارس 2019 القادم تفعيل قانون حق الوصل الى المعلومة رقم 13-31 الصادر بالجريجة الرسمية6655, من تقديم طلب زيارة الارشيف المتواجد بجماعة أحفير و بالمصالح التابعة لوزارة التجهيز و النقل و وزارة الداخلية لتحليل المعلومات التدبيرية و التقنية ؟ هل يحق له ربط الاتصال بالمفتشية العامة للمالية IGF و بزميلتها IGAT و بمجلس الأعلى للحسابات لإبلاغهم بالنتائج التي حصل عليها ؟ هل من الأجدى ان يربط ذلك المهندس المتطوع بالمقاولات التي سهرت على إنجاز الأشغال لإطلاعها ببعض الاختلالات و إقتراح برنامج تكوين مستمر لصالح مهندسيها و تقنييها لزرع بذور ثقافة الوقاية من الأخطاء التي قد تؤثر على سمعة المقاولة و مؤسسيها و مسييريها ؟ ألا ترون بأنه, ابتداء من 13 مارس 2019 ستتوفر فرص خلق مقاولات ذاتية تتخصص في البحث عن المعلومة و تحليلها و إيجاد حلول موضوعية تنبني على المهنية و على مناهج الحكامة الجيدة لنشر قيم الجدية و المسؤولية في قطاع البناء و المسؤولية تحت شعار "ليس قدرا محتوما على أحفير أن تبقى طرقها محفرة !".
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