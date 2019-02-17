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كُتّاب وآراء
مسيرة "أكال" بالرباط
الأحد 17 فبراير 2019 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - للمعلومة فقط الأحد 17 فبراير 2019 - 21:39
لايقبل العقل ان يكون عمر منزل جدى 350 عاما و ياءتينا اءعلام من المياه و الغابات ان نترك بيتنا هذا بحجة انه يتواجد على املاك المياه والغابات!!. ان اكبر خطر في سوس هو عدم كفاءة موضفى المياه و الغابات, همهم الوحيد هو تحفيض اكثر مايمكن تحفيضه من اراضى اهل سوس الخاصة, ارضاء لمدرائهم في الادارة المركزية للمياه و الغابات بالرباط. هؤلاء الموضفون يجهلون كل الجهل الاءعراف التوثيقية لملكية الاراضى و الاشجار بالمنطقة. و ليعرف الجميع ان كل بقعة ارضية او شجرة اركان بسوس لها مالك لها بوثائق ملكية دامغة تسمى ب ARATNE و هذه الوثائق الملكية العرفية تريد ان يقفز عليها موضفى المياه و الغابات تارة لاءنها مكتوبة بالامازيغية و هؤلاء الموضفون غيرمؤهلين لغويا لفهمها و تارة يقولون هذه وثائق ملكية جد قديمة. الدولة المغربية لامناص لها من احترام ملكية مواطنيها الخاصة بسوس. ما سلبته المياه و الغابات من السكان لابد ان يرد لاءصحابه طال الزمن او قسر. انشرى هسبريس جزاكم الله اءلف خير
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