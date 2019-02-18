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كُتّاب وآراء
غضب جمهور القلعة الخضراء
الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - رجاوي الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:15
معقول هو هدا را رجاء هدي ماشي سوق السبت إما لعب أولا حط توني او سير بحالك
2 - حكيم الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:32
راه الرجاء هاديك راه فريق عالمي لعب او سير بحالك راه هادشي حشومة او عيب لي وصلات ليه الرجاء
3 - Khalid de France الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:33
جمهور همجي لا يمت للكرة المستديرة بشيء ...فرق عالمية تتعادل وتنهزم بكل روح رياضة أما المغاربة إما أن ينتصر الفريق وإما أن يقدف الاعب بكل النعوت والصفات المذمومة من طرف الجمهور المتوحش... العفوووووو
4 - عباس الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:33
في الحقيقة مستوى هزيل جدا في مياراة ضد برشيد لاعبين كيتمشاو وسط الملعب ماباغينش يلعبو صدمونا صراحة كانهم في تداريب
5 - أحمد الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:34
السلام عليكم أيها الجمهور الرجاوي الغاضب على فريقه . حب الفريق والغيرة من حقك . خاصك تعرف إن الكرة غدارة. مرة رباح مرة خسران مرة حزين مرة فرحان. لكن لا الشتم والسب . في حق فريقك .
6 - البطاش الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:48
هادو ماشي جمهور،هادو لقطاطعية او كون ما كانش الامن اللاعبين غادين اتكريساو بالحجر او جناوي،سب الاعراض والامهات والاباء....،كيف ما كان الحال اللاعب راه بشر ونهار عندو لافورم او نهار ما عندوش،كونو متحضرين واحتجو بطرق حضارية بحال جمهور البارصا والريال والمانشيستر....
7 - hamid الاثنين 18 فبراير 2019 - 16:54
الرجاء عندها جمهور وللعابة الله ياخد فيهم الحق
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