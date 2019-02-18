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كُتّاب وآراء
معاصر الزيتون التقليدية
الاثنين 18 فبراير 2019 - 23:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - الفاسي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 01:26
جوج مسائل خاص الدولة تقوم بهم فالعاجل.مسألة اقتصادية و مسألة بيئية. أما الاقتصادية فخاصها دعم المقاولات الصغرى بحال هذه بتقديم تكوينات و معدات حديثة بهدف عدم اندثارها خصوصا الى قارنا بينها و بين المعاصرالحديثة..لمسلة البيئية، حفز أصحاب السيارات من 1995 و رد اللور بواحد التعويض بسيط أو بدعم فحالة اقتناء سيارة اقتصادية صغيرة بشرط تكون منتوج محلي، في أفق منع بيع و شراء هده السيارات مستقبلا على غرار مجموعة من الدول..المغرب راه تلوث الخوت، طلعوا شوية على التقارير البيئية الطبية و غاتفهمو: الضيقة أمراض الرئة والتنفس و السرطان و القلب و العين ووووو بسبب ثنائي أكسيد الكربون.
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