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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاصر الزيتون التقليدية

معاصر الزيتون التقليدية

الاثنين 18 فبراير 2019 - 23:45

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1 - الفاسي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 01:26
جوج مسائل خاص الدولة تقوم بهم فالعاجل.مسألة اقتصادية و مسألة بيئية. أما الاقتصادية فخاصها دعم المقاولات الصغرى بحال هذه بتقديم تكوينات و معدات حديثة بهدف عدم اندثارها خصوصا الى قارنا بينها و بين المعاصرالحديثة..لمسلة البيئية، حفز أصحاب السيارات من 1995 و رد اللور بواحد التعويض بسيط أو بدعم فحالة اقتناء سيارة اقتصادية صغيرة بشرط تكون منتوج محلي، في أفق منع بيع و شراء هده السيارات مستقبلا على غرار مجموعة من الدول..المغرب راه تلوث الخوت، طلعوا شوية على التقارير البيئية الطبية و غاتفهمو: الضيقة أمراض الرئة والتنفس و السرطان و القلب و العين ووووو بسبب ثنائي أكسيد الكربون.
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