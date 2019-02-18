24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/02/2019
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:40
|08:06
|13:46
|16:49
|19:18
|20:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- المالكي وحصيلة مجلس النواب
- الإمارات توقع عقودا عسكرية ضخمة مع شركات دولية
- وزيرة خارجية الهند بالمغرب
- الكوكب المراكشي يَستغني رسميا عن المدرب العامري
- جامعة العرب تدين اقتطاع إسرائيل لأموال فلسطينية
اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)
معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)
- بنكيران يتهم وزير التربية بمخالفة الملك و"لوبي الفرنسية" بالهيمنة - (147)
- بن الشيخ: تدريس العلوم بالعربية جريمة .. و"الضاد" يُفشل التعليم - (130)
- مع متبرعة بمليار سنتيم - (114)
- أمزازي يتخطّى رفض "فرنسة التعليم" ويُدرّس الرياضيات بلغة موليير - (106)
- الجزائر تستعد لمسيرات غاضبة .. وبوتفليقة يدعو إلى وحدة البلاد - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزيرة خارجية الهند بالمغرب
الاثنين 18 فبراير 2019 - 19:30