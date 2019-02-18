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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اختطاف وقتل شاب بفاس

اختطاف وقتل شاب بفاس

الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد الله الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:36
سبب انتشار الجرائم هي الأحكام المخففة للمجرمين، وقلة الأحكام بالإعدام، وبيع العفو الملكي للمجرمين ذوي السوابق الإجرامية. يحب أصداف القضاء، وشنق جميع المجرمين حتى يحارب هذا الوباء!!!!
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59
2 - مواطنة مغربية الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:36
لا حول و لا قوة الا بالله ، الله يرحمه و الله يصبر عايلته، صراحة انا لا اثق بتاتا في البيع و الشراء في مواقع التواصل، رجاءا من الجميع يجب الحيطة و الحذر من هذا النوع ديال البيع و الشراء ،
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29
3 - زياد الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:39
للأسف الشديد .إدا كان الله عز وجل .يقول .إن حرمت الظلم علي نفسى .فكيف يعقل .قتل شاب صغير طموح بهده الطريقة .
نسأل الله أن يجعله من الشهداء بادن الله .لانه مغدور من هؤلاء القتلة .
كما أطلب من السيد الحموشي .الرفع من الوتيرة الأمنية .لان مدينة فاس وسلا .أصبحو نقط سوداء مت ناحية الاجرام
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25
4 - asli الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:42
ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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17
5 - عزيز- NL الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:54
السلام عليكم . اولا وقبل كل شيء اللهم ارحم هذا الشاب وارحم جميع موتى المسلمين .ثانياً أين هي تلك المنظمات التي تدعي الحقوق (ضد الإعدام )وووووو
ما رأيكم في هذا الأب المكلوم؟! حسبنا الله ونعم الوكيل
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15
6 - فاتن الاثنين 18 فبراير 2019 - 17:56
الله يرحمو ويبدل محبتو بالصبر ويصبركم كان الله فعونكم فهاد المصاب الجلل يجب على الجميع مراعاة مشاعر الوالدين فالخوف علينا لايكون دائما من فراغ هناك حاسة للوالدين لايوجد اعضم منها وربي ينتقم من الضالمين اللي هلكو هاد الولد فعز الشباب ديالو
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