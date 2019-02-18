24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4008:0613:4616:4919:1820:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أضرار تلوث الهواء (5.00)

  2. اليماني يربط ضبط أسعار المحروقات بالتكامل بين التكرير والاستيراد (5.00)

  3. معرض الكتاب يستعيد ذكرى "فقيد الثقافة الأمازيغية" محمد المنوّر (5.00)

  4. نشطاء يحسسون بمعايير السلامة الطرقية بوزان (5.00)

  5. "الليغا": بونو حارس عملاق وتصدياته خرافية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مخالفات الرادار الثابت

مخالفات الرادار الثابت

الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:07

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ملاحظ الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:16
المعلمون مقابلين الفايسبوك كينتقدوا الجميع باستثناء أنفسهم غارقون فى الدروس الخصوصية والوداديات السكنية والسياسة رؤساء الجماعات برلمانيون يعيشون في الثراء ويضحكون على المغاربة بتعليقاتهم الفيسبوك فلا شغل لهم وولادنا اميين بسببهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - %%%%% الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:32
roulez a 60 km dans des grandes artères c absurde puique vous copiez de la france .eux ils roulent a 80km /h et a 130km/ en autoroute et a 60 en ville .des panneaux de 40c du jamais vue .on a des voiture de 6 ch en minimum vous nous vendez des voitures qui roulent a 180 et vous voulez qu on roule a 60. .soyez logique c les gens qui dessinent ces routes qui douvent refaire leur etudes .c eux la cause des bouchons .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - صاحب دراجة الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:37
هل من إحصائيات عن مخالفات الردار لسيارات الدولة. المرقمة ب لون الأحمر. من وراء صفقة الردار . و كم يبلغ قيمة الردار . و من يدفع ثمنه و ما هي شروط وضع الردار. 550 رادار × 60m مليون تساوي 30000مليون سنتيم. ألا بأحرى إصلاح طرقات. مثل الدار البيضاء- الجديدة طريق وطنية 1. حد السوالم - برشيد. جمعة ولاد عبو - بولعوان. طريق الوحدة بين مديونة - ابن احمد - سيدي حجاج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ميمون الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:38
السرعة متفشية بي البلاذ ،السبب هو أصحاب كراء السيارت القروذ البنكية للأن الأبناك سرعتها فائقة تفوق البراق ،علاش ميكونش هاذ القانون مطبق السرعة البنكية حتى هيا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - saad الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:42
التربية الطرقية تبدأ من البيت وسلوكيات المواطنين يجب أن تتدرج من سكناهم والشوارع المحيطة بهم يكفيك أن تتجول في شوارع بالبيضاء وخصوصا الأحياء الشعبية لترى أناس كلهم أخلاق الراجل يحترم السائق الذي بدوره يحترم أضواء المرور الكل منظم الباعة والشوارع فارغة ومزفتة بأحسن أسفلت بهذه السلوكيات يسافر هذا المواطن ويحترم السرعة المسموح بها في الطريق السيار وهو كله أخلاق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.