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كُتّاب وآراء
مخالفات الرادار الثابت
الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - ملاحظ الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:16
المعلمون مقابلين الفايسبوك كينتقدوا الجميع باستثناء أنفسهم غارقون فى الدروس الخصوصية والوداديات السكنية والسياسة رؤساء الجماعات برلمانيون يعيشون في الثراء ويضحكون على المغاربة بتعليقاتهم الفيسبوك فلا شغل لهم وولادنا اميين بسببهم
2 - %%%%% الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:32
roulez a 60 km dans des grandes artères c absurde puique vous copiez de la france .eux ils roulent a 80km /h et a 130km/ en autoroute et a 60 en ville .des panneaux de 40c du jamais vue .on a des voiture de 6 ch en minimum vous nous vendez des voitures qui roulent a 180 et vous voulez qu on roule a 60. .soyez logique c les gens qui dessinent ces routes qui douvent refaire leur etudes .c eux la cause des bouchons .
3 - صاحب دراجة الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:37
هل من إحصائيات عن مخالفات الردار لسيارات الدولة. المرقمة ب لون الأحمر. من وراء صفقة الردار . و كم يبلغ قيمة الردار . و من يدفع ثمنه و ما هي شروط وضع الردار. 550 رادار × 60m مليون تساوي 30000مليون سنتيم. ألا بأحرى إصلاح طرقات. مثل الدار البيضاء- الجديدة طريق وطنية 1. حد السوالم - برشيد. جمعة ولاد عبو - بولعوان. طريق الوحدة بين مديونة - ابن احمد - سيدي حجاج
4 - ميمون الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:38
السرعة متفشية بي البلاذ ،السبب هو أصحاب كراء السيارت القروذ البنكية للأن الأبناك سرعتها فائقة تفوق البراق ،علاش ميكونش هاذ القانون مطبق السرعة البنكية حتى هيا.
5 - saad الاثنين 18 فبراير 2019 - 20:42
التربية الطرقية تبدأ من البيت وسلوكيات المواطنين يجب أن تتدرج من سكناهم والشوارع المحيطة بهم يكفيك أن تتجول في شوارع بالبيضاء وخصوصا الأحياء الشعبية لترى أناس كلهم أخلاق الراجل يحترم السائق الذي بدوره يحترم أضواء المرور الكل منظم الباعة والشوارع فارغة ومزفتة بأحسن أسفلت بهذه السلوكيات يسافر هذا المواطن ويحترم السرعة المسموح بها في الطريق السيار وهو كله أخلاق
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