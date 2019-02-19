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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة حمزة مع السرطان

محنة حمزة مع السرطان

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 08:15

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1 - مغتربة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 08:29
اللهـم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. ..اللهـم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. ...اللهـم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. ...ياربي تشوف من حال هذا الولد وتشويه وتشفي جميع مرضى المسلمين يارب العالمين
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