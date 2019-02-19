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كُتّاب وآراء
محنة حمزة مع السرطان
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 08:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغتربة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 08:29
اللهـم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. ..اللهـم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. ...اللهـم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما. ...ياربي تشوف من حال هذا الولد وتشويه وتشفي جميع مرضى المسلمين يارب العالمين
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