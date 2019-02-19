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كُتّاب وآراء
خلاف في عائلة الغاوي
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 11:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - TEACHER الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:13
هل اخواتك في ذلك السن و بالتجربة و الورع في الحياة يمكن يتحايل عليهم أو جعلهم يقولون اشياء لا يثقون بها؟؟؟ بمعنى آخر، هل انهم كلهم على خطئ وانت الوحيد الذي على صواب.
2 - المزابيHD الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:19
الرسل والانبياء جلهم عاشوا فقراء
وغالبية مشاهير العالم عاشوا الفقر والان اغنياء وألفوا مذكرات تحكي عن فقرهم
الا اخوة الغاوي رفضوا وصف الفقر ّ!!!!
شاهدت ردهم ولاحظت على انهم شبه مجبرين على هذا الكلام وهم متناقدين
مع العلم ان يحكي عن فقره في الماضي ثم نجاحه وغناه فهذا شجاع
ومن يخفي بداياته مع الفقر فهذا انسان متكبر وكاذب سيكذب وينكره فقره وكانه يستعر من والده ليس فقره
وغالبية مشاهير العالم عاشوا الفقر والان اغنياء وألفوا مذكرات تحكي عن فقرهم
الا اخوة الغاوي رفضوا وصف الفقر ّ!!!!
شاهدت ردهم ولاحظت على انهم شبه مجبرين على هذا الكلام وهم متناقدين
مع العلم ان يحكي عن فقره في الماضي ثم نجاحه وغناه فهذا شجاع
ومن يخفي بداياته مع الفقر فهذا انسان متكبر وكاذب سيكذب وينكره فقره وكانه يستعر من والده ليس فقره
3 - فقير ابن فقير الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:25
السلام عليك اسي الغاوى نعرفك انسان خلوق وتلك حياتك وجمهور يعرفك ويحترمك وسيضل يحبك واصل والله معك
4 - اب نزار الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:50
لا للكذب ... انا استمعت لاخوانك هم لم يقولوا انكم كبرتم فقراء بل فضحوك لانك ادعيت في اللقاء الصحفي انك كنت تعيلهم ماديا ... يعني فاش كانو صغار كنت تصرف عايهم ... هم نفوا ذلك جملة و تفصيلا و صرحوا بانك تخليت عنهم و عن والدتك التي ماتت في بيت اخيك الفنان عبد العالي و انك في اليوم ااثالث لوفاتها تزوجت بامراة في سن ابنتك و انك لم تكن تعطي لامك حتى فلوس الحمام فلماذا تحور الموضوع الى الفقر ههه
5 - اقبر الملف الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 13:50
يا اخي الغاوي انت مول العقل, اقبر هذا الملف ودعك من السفاسف.
ترفع عن الخلاف عائليا, وترفع عنه اعلاميا, فضعاف النفوس ومن لا شغل لهم يعيشون على السخرية والتشفي غيرة ممن يبدو لهم احسن حالا منهم. حتى السيدة التي تصدقت بمليار تعرضت لتشهير الحساد على وسائل التواصل الاجتماعي
ترفع عن الخلاف عائليا, وترفع عنه اعلاميا, فضعاف النفوس ومن لا شغل لهم يعيشون على السخرية والتشفي غيرة ممن يبدو لهم احسن حالا منهم. حتى السيدة التي تصدقت بمليار تعرضت لتشهير الحساد على وسائل التواصل الاجتماعي
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