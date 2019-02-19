24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مشتريات "بوجو ستروين" تحقق رقما قياسيا بالمغرب (5.00)

  2. القلق من الفقر يساور نصف الأطفال في ألمانيا (5.00)

  3. قضاة وأمنيون يقاربون السلامة الطرقية بسطات (5.00)

  4. الصندوق الكويتي للتنمية يكمل 57 سنة في دعم الدول النامية (5.00)

  5. سعر نفط "أوبك" يصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | نادر .. ينام بعينين مفتوحتين

نادر .. ينام بعينين مفتوحتين

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - brahim الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:34
اللهم اشفي مرضان أنت أشفي لا شفاء إلى شفاءك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - زمان الأزمنة تطوان الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:34
بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو حال المغاربة وأين هو دور وزارة الصحة للوقوف على حالته والتدقيق في تشخيص مرضه والتخفيف عن معاناة أسرته خاصة والدته المتقدمة في السن والحالة مزرية كما هو بالفيديو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
3 - سارح السلاحف الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:41
سبحان الله لله في خلقه شؤون هناك مخلوق ينام بعينيه مفتوحتين وهو نائم إنه الارنب راه تحسبه نائم وهو عكس ذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - salim الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:43
في حالات شاذة ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر يؤثر سلبًا في نوعية الراحة الليلية والصحة بصورة عامة، بحسب "روسيا اليوم".

وتسبب هذه الحالة مرضا يسمى lagophthalmos "العين الأرنبية"، والذي يتطور نتيجة أمراض العين الطبيعية أو المكتسبة، "تضخم كرة العين، انقلاب الجفن، شلل نهاية العصب الوجهي، ورم في محجر العين، وغيرها"، ومن الممكن أن تصيب هذه الأمراض البشر في مختلف الأعمار، مع العلم أن نوم أطفال بعمر نصف سنة وعيونهم مفتوحة لا يُعد مرضا.
كما أنه يسبب ثقلا إضافيا للدماغ، لأن بقاء العين مفتوحة يعني استمرار الدماغ في تحليل المعلومات، لذلك يلاحظ أن الشخص الذي يعاني من هذه الحالة يشعر دائما بأنه لم ينم ولم يأخذ القسط اللازم من الراحة.

ويؤدي هذا الفعل، إلى إنهاك الأعصاب، وتوتر العين، حيث تبدو في الصباح حمراء وجافة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
5 - حسن الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:45
ليس الاول وما اكثرهم ينامون بعيون مفتوحه كان خالي رحمه الله ينام بعيون مفتوحه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - اخت الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:54
واخته ما دورها لمادا لاتساعد امها اتطلب من الاجنبي ان يقوم بما لم تقم به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - ouahadi الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:14
اللهم اشفي إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
8 - صاحب دراجة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:16
أخي عشت حالة مثل هاته. دير نية ؤ سيروا دار الضمانة بوزان. ؤ غي جيب ليه الله شفاء إنشاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - sajid الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:23
الله يسمحلنا من الوالدين والله يشفيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.