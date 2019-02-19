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كُتّاب وآراء
نادر .. ينام بعينين مفتوحتين
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - brahim الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:34
اللهم اشفي مرضان أنت أشفي لا شفاء إلى شفاءك
2 - زمان الأزمنة تطوان الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:34
بسم الله الرحمان الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.حسبنا الله ونعم الوكيل هذا هو حال المغاربة وأين هو دور وزارة الصحة للوقوف على حالته والتدقيق في تشخيص مرضه والتخفيف عن معاناة أسرته خاصة والدته المتقدمة في السن والحالة مزرية كما هو بالفيديو.
3 - سارح السلاحف الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:41
سبحان الله لله في خلقه شؤون هناك مخلوق ينام بعينيه مفتوحتين وهو نائم إنه الارنب راه تحسبه نائم وهو عكس ذلك
4 - salim الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:43
في حالات شاذة ينام بعض الناس بعيون مفتوحة أو نصف مفتوحة، وهذا أمر يؤثر سلبًا في نوعية الراحة الليلية والصحة بصورة عامة، بحسب "روسيا اليوم".
وتسبب هذه الحالة مرضا يسمى lagophthalmos "العين الأرنبية"، والذي يتطور نتيجة أمراض العين الطبيعية أو المكتسبة، "تضخم كرة العين، انقلاب الجفن، شلل نهاية العصب الوجهي، ورم في محجر العين، وغيرها"، ومن الممكن أن تصيب هذه الأمراض البشر في مختلف الأعمار، مع العلم أن نوم أطفال بعمر نصف سنة وعيونهم مفتوحة لا يُعد مرضا.
كما أنه يسبب ثقلا إضافيا للدماغ، لأن بقاء العين مفتوحة يعني استمرار الدماغ في تحليل المعلومات، لذلك يلاحظ أن الشخص الذي يعاني من هذه الحالة يشعر دائما بأنه لم ينم ولم يأخذ القسط اللازم من الراحة.
ويؤدي هذا الفعل، إلى إنهاك الأعصاب، وتوتر العين، حيث تبدو في الصباح حمراء وجافة
وتسبب هذه الحالة مرضا يسمى lagophthalmos "العين الأرنبية"، والذي يتطور نتيجة أمراض العين الطبيعية أو المكتسبة، "تضخم كرة العين، انقلاب الجفن، شلل نهاية العصب الوجهي، ورم في محجر العين، وغيرها"، ومن الممكن أن تصيب هذه الأمراض البشر في مختلف الأعمار، مع العلم أن نوم أطفال بعمر نصف سنة وعيونهم مفتوحة لا يُعد مرضا.
كما أنه يسبب ثقلا إضافيا للدماغ، لأن بقاء العين مفتوحة يعني استمرار الدماغ في تحليل المعلومات، لذلك يلاحظ أن الشخص الذي يعاني من هذه الحالة يشعر دائما بأنه لم ينم ولم يأخذ القسط اللازم من الراحة.
ويؤدي هذا الفعل، إلى إنهاك الأعصاب، وتوتر العين، حيث تبدو في الصباح حمراء وجافة
5 - حسن الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:45
ليس الاول وما اكثرهم ينامون بعيون مفتوحه كان خالي رحمه الله ينام بعيون مفتوحه
6 - اخت الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 20:54
واخته ما دورها لمادا لاتساعد امها اتطلب من الاجنبي ان يقوم بما لم تقم به
7 - ouahadi الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:14
اللهم اشفي إنك أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
8 - صاحب دراجة الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 21:16
أخي عشت حالة مثل هاته. دير نية ؤ سيروا دار الضمانة بوزان. ؤ غي جيب ليه الله شفاء إنشاء الله.
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