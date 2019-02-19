24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/02/2019
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:39
|08:05
|13:46
|16:49
|19:19
|20:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- "دواعٍ طارئة" تؤجل لقاء أمزازي بنقابات تعليمية
- الإمارات توقع عقودا عسكرية ضخمة مع شركات دولية
- وزيرة خارجية الهند بالمغرب
- أقوى من السرطان
- الكوكب المراكشي يَستغني رسميا عن المدرب العامري
العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية (5.00)
الملك يستقبل ولاة وعمالا جددا في الإدارتين الترابية والمركزية (5.00)
- كاهنة: سأصلي بالمسلمين في باريس .. ومسجد الرسول ﷺ مُختلط - (160)
- سفير فنزويلا بالجزائر يرفض حق المغرب في الحديث عن الديمقراطية - (87)
- هل يرفع المغاربة شعار "الشعب يريد إصلاح الشعب" في 20 فبراير؟ - (81)
- المغرب ينصب 550 رادارا ثابتا لمراقبة السرعة المفرطة للسائقين - (76)
- الأمم المتحدة ترمي المغرب بالاعتقال التعسفي وتطلب سراح بوعشرين - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رافعة تحطم سيارات بالرباط
الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 16:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - محيي الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 16:48
الذي يسري في عروق السائقين المغاربة على الاخص، الحوادث الطرقية. الاهمال واللامبالاة والتهور والتسابق تستدعي ملك الموت لقبض الأرواح.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1