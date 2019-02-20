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كُتّاب وآراء
مقتل عروس في برشيد
الأربعاء 20 فبراير 2019 - 11:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - إسلام الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:07
حسب الروايات التي قيلت في هذه القضية، هو أن المتوفاة تعيش ظروف اطهاد واكتآب هذا طبيعي عند المرأة الحامل، لكن ما زاد في الطين بلة أن البنت تعيش في حراسة مشددة من أم وأب وإخوة الزوج كأنها في سجن وليس في بيت الزوجية محاصرة من جميع الجوانب حتى استقلاليتها في النوم منعدمة تنام بجانبها العجوز وهذا ما يأثر في نفسية الشخص العادي عساك المرأة الحامل. يعني كما يقول المثل "كل محولة مذبالة وخا يكون جدرها في الماء" يعني البنت لما تتزوج تريد أن تشعر بالأمان والطمأنينة في بيتها الزوجي وهذه المرحومة لم تتمتع إلا بأيام قليلة من زوجها وهي الفترة التي كان الزوج بقربها، والذليل على هذا أنهم راقبو حتى حاتفها، إذا طبقنا المنطق نرجح فرضية مخاصمة أدت إلى الموت، وليس فرضية الإنتحار، لأن الأسرة تتكون من عدة أفراد وهي لوحدها، رتبوا كلامهم حتى لا يقعوا في فخ القتل العمد، لكن الله يمهل ولا يهمل، كما نقول الروح عزيزة عند الله سوف يظهر الحق عاجلا أم آجلا، ندعوا لها بالرحمة,
2 - RALEUR الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:26
واش أعباد الله هذا زواج، الراجل في الخارج والمرا مع أمه، واش البنت مزوجة مع الرجل أو لا مع أمه٠
3 - baghi_ti9ar الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:27
ماعرفتش علاش برشيد دائما فيها القتلى والمقتولين ? مافهمتش !!!!
4 - miloud الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:35
برشيد سطات الدروة بن احمد القتل والاغتصاب ووالانتحار ؟؟؟
5 - الهوري الأربعاء 20 فبراير 2019 - 12:35
هرسات التليفون !!! ممكن لأنه لم تكن عنادها أتعبأة للمكالمة أهلها !! لحكيهم مشاكلها !!! هذه جريمة
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